Эра кода: как вырос спрос на IT-услуги в 2025 году — «Авито Услуги»





Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие IT-услуги пользуются популярностью в России этой весной.



Активное развитие IT-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователей обращаются к специалистам за профессиональной поддержкой — будь то программирование, настройка программного обеспечения, установка защиты или ремонт компьютерной техники. Активное развитие IT-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователей обращаются к специалистам за профессиональной поддержкой — будь то программирование, настройка программного обеспечения, установка защиты или ремонт компьютерной техники. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

При этом спрос на услуги по обучению в сфере IT вырос в апреле на 34% относительно аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о стремлении многих россиян получить новые профессиональные знания.По итогам апреля в России заметно вырос интерес к услугам программирования: все больше предпринимателей и компаний обращаются к специалистам за созданием цифровых решений. Особенно выделяется язык С++ — спрос на разработку с его использованием увеличился в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом. Такой рост отражает потребность в высокопроизводительном программном обеспечении, особенно в сферах инженерии и финансов.Разработка на Java стала популярнее за год в 3,4 раза. Java широко применяется в банковской сфере, корпоративных системах, веб-сервисах и мобильной разработке — в первую очередь, для Android-приложений. Предложений от специалистов за этот же период стало больше в 2,4 раза.Набирает популярность и разработка на Python — за год спрос на услуги специалистов вырос на 27%. Увеличение спроса во многом обусловлено универсальностью этого языка — он используется в аналитике данных, автоматизации, веб-разработке, а также в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.Предпринимательское сообщество внедряет IT-системы для упрощения процессов и повышения сервиса. Так, настройка ChatGPT стала востребованнее за год в 3,6 раза. Отдельно вырос спрос на разработку чат-ботов на 18%.Поддержка и установка 1С стала популярнее за год на 61% и 59% соответственно. Стимулирует спрос переход компаний на отечественные решения в сфере автоматизации бухгалтерии, управления складом и бизнес-процессов.Разработка CRM-систем увеличилась на 22% — бизнес все чаще стремится выстраивать персонализированное взаимодействие с клиентами и повышать эффективность бизнес-процессов. Индивидуальные CRM-решения позволяют автоматизировать продажи, аналитику и клиентский сервис.Все больше компаний и специалистов стремятся автоматизировать рутинные задачи в офисных программах. Макросы являются отличным инструментом, который помогает ускорить обработку данных, сократить количество ошибок и повысить общую продуктивность — спрос на разработку макросов в апреле вырос на 56% за год.Цифровизация всех сфер жизни требует от каждого человека поддержание персональных компьютеров в рабочем состоянии. Спрос на услугу по оптимизации и увеличению скорости работы компьютера вырос за год наполовину — +48%. Вместе с тем диагностика компьютера при неисправностях стала востребованнее на 40%.Россияне все активнее заботятся о защите своих устройств и сохранности данных: за год спрос на восстановление удаленных файлов вырос на 33%, на установку антивирусов — на 32%, а на удаление вирусов — на 26%.