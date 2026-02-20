Эра складных смартфонов начнется в 2026 году, и вот почему



Вот уже несколько лет компания Apple кормит инсайдеров информацией о своем складном смартфоне, но всё никак его не выпускает. Это может показаться слабостью или даже беспомощностью, однако на самом деле здесь виден точный расчет, лишь немного дополненный перфекционизмом. Вот уже несколько лет компания Apple кормит инсайдеров информацией о своем складном смартфоне, но всё никак его не выпускает. Это может показаться слабостью или даже беспомощностью, однако на самом деле здесь виден точный расчет, лишь немного дополненный перфекционизмом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сторонний наблюдатель может удивляться: как так вышло, что Samsung представила первый Fold в 2019 году, а Apple — пока ни одного? Южнокорейский бренд действительно можно похвалить: он многого добился в разработке складушек и программном обеспечении для них, круто прикормил аудиторию и вот уже семь лет старательно доказывает, что складной смартфон это безопасно. Иными словами — подготовил почву для Apple iPhone Fold.Эта мысль несет флёр вторичности Galaxy Fold, но именно так распорядился рынок: продажи раскладушек в 2025-2026 годах на фоне общих продаж обычных смартфонов просто никакущие. Всё потому, что Samsung — король бюджетников, то есть сам по себе в каком-то смысле вторичный бренд. Samsung дико популярна среди покупателей дешевых смартфонов из философии «тут хотя бы бренд», однако свои флагманы (читай — дорогие смартфоны) она продавать попросту не умеет. В итоге имеем дорогущие «фолды», которые на острие технологий, но почти не продаются.На самом деле интерес к раскладушкам в 2025 году впервые начал ощутимо расти, и Apple это прекрасно видит. Много лет она «консервировала» свой Fold, параллельно дорабатывая его до идеала, и момент настал — можно выпускать айфон, который снова захотят все и каждый. Ничего общего с Air, который по сути был обкаточной болванкой тонкого корпуса и модема. iPhone Fold будет первым массовым складным смартфоном, несмотря на свой ценник. Потому что Apple — король флагманов, и эра складных смартфонов начинается в сентябре 2026 года. Не пропустите.