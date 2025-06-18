Еще два региона России остались без интернета

Введение ограничений на работу мобильного интернета продолжается в разных регионах страны. Сегодня стало известно о еще двух, жители которых будут испытывать трудности с доступом в сеть без Wi-Fi.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides