Еще два региона России остались без интернета

Олег

Россия


Введение ограничений на работу мобильного интернета продолжается в разных регионах страны. Сегодня стало известно о еще двух, жители которых будут испытывать трудности с доступом в сеть без Wi-Fi.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня ограничивается работа мобильного интернета в связи с проведением Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ).

«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — комитет Санкт-Петербурга по информатизации и связи. 

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также стало известно, что с 18 июня мобильный интернет будет периодически отключаться на территории Удмуртии. При этом обычная сотовая связь (звонки, СМС) продолжат работать, как и кабельный домашний интернет с Wi-Fi-роутерами.

«Такое решение принято на оперативном штабе. В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня коснется жителей ряда районов республики», — пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Ещё в одном регионе России отключили интернет
Еще один регион России отключили от интернета
Треть России осталась без мобильного интернета

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии