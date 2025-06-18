Еще два региона России остались без интернета

Введение ограничений на работу мобильного интернета продолжается в разных регионах страны. Сегодня стало известно о еще двух, жители которых будут испытывать трудности с доступом в сеть без Wi-Fi.
«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — комитет Санкт-Петербурга по информатизации и связи.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Также стало известно, что с 18 июня мобильный интернет будет периодически отключаться на территории Удмуртии. При этом обычная сотовая связь (звонки, СМС) продолжат работать, как и кабельный домашний интернет с Wi-Fi-роутерами.
«Такое решение принято на оперативном штабе. В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня коснется жителей ряда районов республики», — пресс-служба главы и правительства Удмуртии.