

Apple пополнила свой список «винтажной техники» еще одной моделью MacBook Pro. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors со ссылкой на заявление компании.



Согласно источнику, винтажным, или попросту устаревшим, признан последний MacBook со встроенным CD-приводом — MacBook Pro 13’’ (mid 2012), модель А1278. В народе его прозвали «толстяком» за немалые габариты — толщину и вес. Помимо CD-привода, это последний MacBook Pro без Retina-дисплея. Кроме того, он позволял самостоятельно заменить внутреннюю или оперативную память, а также расширить её. А еще это последний MacBook с индексом Pro, аккумулятор которого не был приклеен к топкейсу и легко заменялся путем откручивания пары винтиков.



В конце 2012 года был представлен Pro 13’’ (late 2012) в новом тонком корпусе, с почти таким же «железом» и обновленной матрицей высокой четкости. MacBook Pro 13’’ (mid 2012) оставался в официальной продаже в разных частях мира до октября 2016 года и предлагался как более бюджетная альтернатива Retina-макбукам.



«Винтажным» Apple называет собственные устройства, которые перестали официально продаваться более пяти лет назад. Для владельцев этих девайсов статус «винтаж» означает, что теперь им будет сложнее найти авторизованный сервис, который починит их устройство. В течение ближайших двух лет ремонт MacBook Pro 13’’ (mid 2012) будет осуществляться только в отдельных сервисных центрах, адрес которых можно узнать у поддержки Apple.



Впрочем, большинство владельцев не станут заморачиваться с таким старым устройством и отнесут его в ближайшую ремонтную мастерскую. А некоторые процедуры, связанные с ремонтом и обслуживанием этого макбука, и вовсе можно без труда провести самостоятельно.





