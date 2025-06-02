Еще один регион России останется без интернета

Артем
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Временное ограничение мобильного интернета вводят с целью повышения безопасности.

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В Саратовской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности».

Это восьмой по счету российский регион, где вводят подобные ограничения. Первыми об отключении мобильного интернета 21 мая сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. 22 мая к ним присоединились еще две — Орловская и Ивановская. Сегодня, 26 мая, ограничит доступ в сеть Ярославская область. 

Как долго продлятся ограничения пока неизвестно.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

Tigrolik
+793
Tigrolik
Жаль, что это совершенно бесполезно и глупо.
час назад в 09:15
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