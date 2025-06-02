Еще один регион России останется без интернета

Временное ограничение мобильного интернета вводят с целью повышения безопасности.
«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности».
Это восьмой по счету российский регион, где вводят подобные ограничения. Первыми об отключении мобильного интернета 21 мая сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. 22 мая к ним присоединились еще две — Орловская и Ивановская. Сегодня, 26 мая, ограничит доступ в сеть Ярославская область.
Как долго продлятся ограничения пока неизвестно.