Еще один регион России отключен от интернета

Олег

Россия


В Ростовской области отключили мобильный интернет. Власти объясняют это мерами безопасности для жителей, а операторы ничем не могут помочь.

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Как сообщает местный ростовский новостной портал 161.ru, в городе и области наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. У пользователей из всех районов города не загружаются приложения и не работают мессенджеры. Операторы разводят руками и помочь ничем не могут:

«В настоящее время мобильная связь в Ростовской области может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет», — пресс-служба Билайн. 
«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — Мегафон. 
Некоторые жители региона пишут в сети, что мобильный интернет у них отключился сразу после получения предупреждения о ракетной опасности. Позже власти региона подтвердили эту версию: они сообщили, что сбои связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей региона». Как долго это продлится — неизвестно. 

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — правительство РО. 

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Источник:
lenta.ru
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