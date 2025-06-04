Еще один регион России отключен от интернета

В Ростовской области отключили мобильный интернет. Власти объясняют это мерами безопасности для жителей, а операторы ничем не могут помочь.
«В настоящее время мобильная связь в Ростовской области может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет», — пресс-служба Билайн.
«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — Мегафон.
Некоторые жители региона пишут в сети, что мобильный интернет у них отключился сразу после получения предупреждения о ракетной опасности. Позже власти региона подтвердили эту версию: они сообщили, что сбои связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей региона». Как долго это продлится — неизвестно.
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — правительство РО.