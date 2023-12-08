Еще три устройства Apple навсегда попрощаются с Lightning



Компания Apple готовится обновить свои аксессуары для Mac. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, пользователь Weibo опубликовал инсайд, который раскрывает планы Apple на избавление пользователей от порта Lightning. После выхода линейки iPhone 15 с USB-С старый разъем сохранился лишь в нескольких устройствах.







Теперь же стало известно, что весной будут представлена обновленная периферия для Mac — Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad. Все эти аксессуары сейчас заряжаются с помощью Lightning, но через пару месяцев перейдут на USB-С.



Когда это произойдет, в линейке девайсов Apple останутся еще три девайса с Lightning: AirPods 2, AirPods Max и iPhone SE.