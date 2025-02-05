Ещё не купили новый MacBook Pro? Можете не спешить







Южнокорейское отраслевое издание ET News сообщает, что Apple запустила массовое производство нового чипсета M5, а первые девайсы на этой платформе выйдут уже в этом году. Южнокорейское отраслевое издание ET News сообщает, что Apple запустила массовое производство нового чипсета M5, а первые девайсы на этой платформе выйдут уже в этом году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По данным источника, в первоначальный производственный цикл войдёт базовая версия Apple Silicon M5, за ней последуют более продвинутые чипы M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra. Ожидается, что серия M5 предложит улучшенную архитектуру ARM, но сохранит 3-нм техпроцесс TSMC. Сообщается, что Apple решила отказаться от более продвинутого 2-нм техпроцесса для чипов M5 из соображений экономии.Интересно, что топовые версии M5 Pro и M5 Max получат значительные преимущества по сравнению с их эквивалентами из серии M4, в основном за счёт внедрения технологии System on Integrated Chip (SoIC) от TSMC.Первым устройством на чипе M5 станет новый iPad Pro, который может выйти уже этой осенью. За ним последуют MacBook Pro с M5 и Apple Vision Pro, релиз которых запланирован на конец текущего года. Остальные девайсы, включая MacBook Air получат чипы M5 в 2026 году.