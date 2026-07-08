ESTEO открыла предзаказы на гибридный внедорожник V27 в России. Цены стартуют от 5,75 млн рублей

Бренд ESTEO объявил о старте предзаказов на новый флагманский внедорожник V27. Автомобиль сочетает последовательную гибридную силовую установку, интеллектуальный полный привод и премиальное оснащение.В основе модели лежит гибридная система Golden REEV. За движение отвечают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с., а турбированный бензиновый двигатель на 1,5 л используется только для подзарядки аккумулятора. Производитель заявляет термический КПД двигателя 45,79%, а совокупный запас хода превышает 800 км. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,9 с благодаря интеллектуальному полному приводу i-AWD.ESTEO V27 адаптирован для эксплуатации в российских условиях. Интеллектуальная система терморегулирования поддерживает оптимальную температуру батареи даже в сильный мороз, сохраняя производительность гибридной установки. Автомобиль получил дорожный просвет 220 мм, способен преодолевать подъемы с уклоном до 60%, а жесткость кузова на кручение достигает 32 000 Н·м/°. Более 76% силовой структуры выполнено из высокопрочной стали, а внедорожные возможности модели подтверждены сертификацией центра CATARC.Габариты автомобиля составляют 5045х1976х1894 мм, колесная база — 2900 мм. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажника увеличивается до 1800 л, что делает модель удобной для дальних поездок.В салоне предусмотрены кресла с вентиляцией и подогревом, панорамная крыша с защитой от 99,9% ультрафиолета, система ароматизации воздуха и двухуровневый перчаточный ящик. За работу мультимедиа отвечает чип Snapdragon 8155, а интерфейс построен на графическом движке Unreal Engine 3. При этом производитель сохранил физические кнопки управления климат-контролем и отдельную шайбу выбора режимов движения.Оформить предзаказ на ESTEO V27 уже можно в официальных дилерских центрах бренда и через фирменный сайт компании. Рекомендованная цена новинки составляет 5 750 000 рублей.