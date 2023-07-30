Эта электротачка с Alibaba вызовет жгучую зависть соседей по даче. Она возит и грузы, и владельца



На Alibaba стартовали продажи электрической тачки для сельхозработ. На нее обратили внимание в Electrek.



Согласно источнику, девайс представляет собой на вид обычную тачку для строительных или сельскохозяйственных работ. Первое отличие — она на четырех колесах, это требуется для устойчивости на дороге и управляемости.











Девайс весит 179 кг и может перевезти 300 кг веса. Покрышки с «тракторным» протектором легко пройдут даже по рыхлому грунту или строительной площадке. Причем в тачке прямо с завода предусмотрена возможность кататься самому: над задней парой колес расположена небольшая площадка для ног. А значит можно погрузить на тачку что угодно, встать на площадку и гордо ехать до места разгрузки, даже не шевеля ногами. Вы гарантированно соберете максимум завистливых взглядов в единицу времени, и возможно даже станете звездой чужих селфи. На Alibaba стартовали продажи электрической тачки для сельхозработ. На нее обратили внимание в Electrek.Согласно источнику, девайс представляет собой на вид обычную тачку для строительных или сельскохозяйственных работ. Первое отличие — она на четырех колесах, это требуется для устойчивости на дороге и управляемости.Девайс весит 179 кг и может перевезти 300 кг веса. Покрышки с «тракторным» протектором легко пройдут даже по рыхлому грунту или строительной площадке. Причем в тачке прямо с завода предусмотрена возможность кататься самому: над задней парой колес расположена небольшая площадка для ног. А значит можно погрузить на тачку что угодно, встать на площадку и гордо ехать до места разгрузки, даже не шевеля ногами. Вы гарантированно соберете максимум завистливых взглядов в единицу времени, и возможно даже станете звездой чужих селфи.

Максимальная скорость электротачки составляет 15 км/ч, а задним ходом — 6 км/ч. Это немного, но на таком пепелаце вряд ли стоит ехать быстрее, если вам хоть немного дорого ваше здоровье. Радиус разворота составляет всего 1,5 метра: учтите, что вручную развернуть её не получится из-за большого веса. Зато с ней не устанут руки за целый день перевозки грузов.В теории, купить тачку можно за $630. Однако доставка доступна далеко не во все страны, и может обойтись вам в несколько раз дороже самого товара. А еще стоит десять раз подумать, прежде чем заказывать такой странный девайс с другого конца света у неизвестной компании.