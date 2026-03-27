Эта гениальная альтернатива Magic Keyboard для iPad решает главную проблему клавиатур Apple

Фото: AliExpress
Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попалась отличная замена оригинальной «яблочной» клавиатуре для iPad с одной полезной фичей.
Чехол-клавиатура ESR подходит для современных моделей iPad. Ее главная фишка — раздельная конструкция. Клавиатуру Apple невозможно использовать отдельно от чехла, приходится всегда таскать ее с собой, что увеличивает толщину и вес девайса. В случае с ESR вы можете одним движением отделить клавиатурный блок и оставить на планшете только задний бампер. Который, к слову, имеет выдвижную подставку с регулировкой угла наклона. Клавиатура при этом работает и на расстоянии от планшета, что гораздо удобнее, чем у Apple Magic Keyboard. Конечно же, подсветка и трекпад тоже в наличии — всё как у оригинала, только практичнее и в несколько раз дешевле.
Купить чехол-клавиатуру ESR можно по этой ссылке. Есть возможность выбрать свою версию iPad: базовый, Air, Pro 11 либо 13 дюймов. Единственный нюанс — латиницу на кнопках — можно нивелировать копеечными наклейками, заменой шляпок либо гравировкой, кому что нравится.
