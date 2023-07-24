Эта иномарка заставит забыть о Lada Vesta. Слиты все подробности

Фото: Saipa
В сети появились характеристики иномарки, которая будет конкурировать с Lada Vesta на российском рынке. Об этом пишет RG.ru.
Согласно источнику, речь идет об иранском автомобиле Saipa Shahin. Ранее характеристики этого седана уже сообщались, но теперь стали известны подробности о модели, собираемой специально для России.
В сети появились характеристики иномарки, которая будет конкурировать с Lada Vesta на российском рынке. Об этом пишет RG.ru.
Согласно источнику, речь идет об иранском автомобиле Saipa Shahin. Ранее характеристики этого седана уже сообщались, но теперь стали известны подробности о модели, собираемой специально для России.
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Фото: Saipa
Автомобиль будет оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 111 л.с. и классической шестиступенчатой гидро-АКПП. В другой модификации он будет поставляться с двигателем 1,5 литра мощностью 109 л.с. и вариатором.
Что касается опций, то оснащение достойное: бесключевой доступ, люк, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем, кондиционер, система помощи на подъеме, камера заднего вида, электрозеркала с подогревом, датчик света, ABS, ESP и даже кожаный салон.
Ценник пока не озвучивается, но источник уверяет, что российская версия Saipa Shahin будет продаваться в одной ценовой категории с Lada Vesta. Продажи стартуют до конца 2023 года.