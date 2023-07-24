Эта иномарка заставит забыть о Lada Vesta. Слиты все подробности

Фото: Saipa



В сети появились характеристики иномарки, которая будет конкурировать с Lada Vesta на российском рынке. Об этом пишет RG.ru.



Согласно источнику, речь идет об иранском автомобиле Saipa Shahin. Ранее характеристики этого седана уже сообщались, но теперь стали известны подробности о модели, собираемой специально для России.





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