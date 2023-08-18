Эта мышь выглядит как стильный аксессуар, помещается на пальце и работает прямо в воздухе

Олег

Мышь

Фото: Clip Mouse

На Kickstarter представили необычную компьютерную мышь — она надевается на пальцы и работает без поверхности. Девайс нашли в Lifehacker.

Согласно источнику, мышь называется Clip Mouse, и её название очень точно отражает главную особенность аксессуара. Мышка надевается на два пальца руки, как небольшая клипса — корпус выполнен в виде длинной буквы U.

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Фото: Clip Mouse
Фото: Clip Mouse

Внутри расположились акселерометр и перезаряжаемый аккумулятор, который работает до 50 часов. Мышь умеет распознавать движения руки и передавать их на ПК, где специальное ПО интерпретирует жесты в команды. Надеваете клипсу на пальцы и имитируете работу с обычной мышью прямо в воздухе — профит! А если забудете снять мышь с руки, не беда: она неплохо смотрится и сойдет за технологичный аксессуар.

Фото: Clip Mouse
Фото: Clip Mouse

Нижняя часть клипсы распознает касания и используется для имитации левой и правой кнопки мыши. Чтобы воспользоваться прокруткой, покрутите воображаемое колесико в воздухе.

Фото: Clip Mouse
Анимация: Clip Mouse

Предзаказ уже доступен всем смельчакам на Kickstarter — ценник составляет 56 евро. Первые поставки покупателям начнутся в октябре. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

Misha Gynin
–46
Misha Gynin
Это же двухместное кольцо для создания порталов О_о
Вчера в 23:00
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