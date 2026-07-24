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Эта новая функция банкоматов Сбера понравится всем и каждому. Она уже работает

Олег

Фото: Сбер

Сбербанк запустил прямо в банкоматах обмен наличной валюты. Теперь поменять деньги можно в аэропортах, вокзалах и торговых центрах, а не только в отделениях банка.

Услуга доступна всем, включая иностранных туристов, и карта для этого не нужна. Банкоматы работают с долларами, евро, юанями и дирхамами. За один раз можно обменять до 40 тысяч рублей или эквивалент в валюте, а в ходе операции банкомат сам считает курс и итоговую сумму. 

Сервис уже запущен и работает более чем в 30 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Благовещенск, Воронеж и Екатеринбург. До конца года банк планирует оборудовать этой функцией около 500 устройств. 
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии (2)

Bor™
+681
Bor™
Кто то еще меняет валюту в сбере ?
Сегодня в 13:14
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