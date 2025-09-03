Wildberries придумал новую функцию к презентации iPhone 17 — ничего подобного у OZON и Яндекс Маркета не найти

Популярный маркетплейс Wildberries запускает функцию предзаказа в преддверие ежегодной презентации новых айфонов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Алгоритм простой: покупатель видит карточку товара, который доступен для предзаказа и помещает его себе в корзину. Когда товар фактически будет доставлен клиенту, он получит оповещение от площадки. При этом возможность предзаказа будет доступна для тех позиций, которые имеют высокий спрос. Это могут быть мобильные устройства, книжные бестселлеры или новые автомобильные марки.
Напомним, что менее чем через неделю Apple покажет свои новые iPhone 17. Обычно официальный предзаказ новинок компания запускает спустя 3-4 дня после презентации; возможно, WB хочет сыграть на предстоящем ажиотаже и переманить продавцов-серовозов техники Apple с других плолащок удобной опцией.