Эта опция в поисковике Google перевернет ваши привычки в интернете. Можно забыть о Яндексе

Фото: MacRumors



Компания Компания Google начала внедрять совершенно новую функцию в свою поисковую систему. Об этом пишет MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Согласно источнику, опция называется «Упрощение» (Simplify) и поможет сделать поисковую выдачу более понятной обычному пользователю. Нововведение будет выявлять специфический жаргон, технические термины и концепции, медицинские слова и прочие незнакомые среднестатистическому человеку обороты и упрощать всё это.



Алгоритмы будут применяться прямо на веб-страницах со статьями: по нажатию одной кнопки пользователь может увидеть упрощенную версию статьи, которую гораздо легче понять без дополнительных поисков и погружения. Для всего этого Google использует



Согласно источнику, опция называется «Упрощение» (Simplify) и поможет сделать поисковую выдачу более понятной обычному пользователю. Нововведение будет выявлять специфический жаргон, технические термины и концепции, медицинские слова и прочие незнакомые среднестатистическому человеку обороты и упрощать всё это.Алгоритмы будут применяться прямо на веб-страницах со статьями: по нажатию одной кнопки пользователь может увидеть упрощенную версию статьи, которую гораздо легче понять без дополнительных поисков и погружения. Для всего этого Google использует Gemini , который в ходе тестирования успешно упрощал сложные медицинские, финансовые, юридические и технические веб-сайты.



Сейчас опция находится на стадии развертывания и будет появляться у пользователей iPhone и iPad постепенно.