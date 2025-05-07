Эта опция в поисковике Google перевернет ваши привычки в интернете. Можно забыть о Яндексе

Фото: MacRumors
Компания Google начала внедрять совершенно новую функцию в свою поисковую систему. Об этом пишет MacRumors.
Алгоритмы будут применяться прямо на веб-страницах со статьями: по нажатию одной кнопки пользователь может увидеть упрощенную версию статьи, которую гораздо легче понять без дополнительных поисков и погружения. Для всего этого Google использует Gemini, который в ходе тестирования успешно упрощал сложные медицинские, финансовые, юридические и технические веб-сайты.
Компания Google начала внедрять совершенно новую функцию в свою поисковую систему. Об этом пишет MacRumors.
Алгоритмы будут применяться прямо на веб-страницах со статьями: по нажатию одной кнопки пользователь может увидеть упрощенную версию статьи, которую гораздо легче понять без дополнительных поисков и погружения. Для всего этого Google использует Gemini, который в ходе тестирования успешно упрощал сложные медицинские, финансовые, юридические и технические веб-сайты.
Сейчас опция находится на стадии развертывания и будет появляться у пользователей iPhone и iPad постепенно.
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides