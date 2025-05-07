Эта опция в поисковике Google перевернет ваши привычки в интернете. Можно забыть о Яндексе

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Компания Google начала внедрять совершенно новую функцию в свою поисковую систему. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, опция называется «Упрощение» (Simplify) и поможет сделать поисковую выдачу более понятной обычному пользователю. Нововведение будет выявлять специфический жаргон, технические термины и концепции, медицинские слова и прочие незнакомые среднестатистическому человеку обороты и упрощать всё это.

Алгоритмы будут применяться прямо на веб-страницах со статьями: по нажатию одной кнопки пользователь может увидеть упрощенную версию статьи, которую гораздо легче понять без дополнительных поисков и погружения. Для всего этого Google использует Gemini, который в ходе тестирования успешно упрощал сложные медицинские, финансовые, юридические и технические веб-сайты.


Сейчас опция находится на стадии развертывания и будет появляться у пользователей iPhone и iPad постепенно. 

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Источник:
MacRumors
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