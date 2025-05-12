Эта раскладушка Samsung Galaxy точно разочарует фанатов

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База синтетических тестов производительности Geekbench официально подтвердила существование бюджетной раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Это первый складной телефон южнокорейского бренда из линейки Fan Edition.

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Согласно Geekbench, девайс с номером модели SM-F761N оснащён чипом Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Xclipse 940. Такую же начинку получили прошлогодние Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ в некоторых странах. Увы, пользователям такое решение не зашло, поскольку чипы Snapdragon ведут себя стабильнее.

Также из Geekbench стало известно, что новая раскладушка будет поставляться с ОС Android 16 из коробки. Скорее всего, Samsung анонсирует One UI 8 вместе с новыми складными устройствами на презентации Unpacked в июле.

Кроме того, несколько инсайдеров уверены, что  заявили, что Samsung Galaxy Z Flip 7 FE полностью скопирует дизайн прошлогоднего Galaxy Z Flip 6, а обычный Galaxy Z Flip 7 получит некоторые изменения. Главной особенностью раскладушки FE станет цена, но точные цифры пока неизвестны.
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Источник:
91mobiles
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