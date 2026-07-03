Эта секретная функция Samsung Galaxy избавит вас от лишних скриншотов. Всего одна кнопка сэкономит кучу места

Откройте Galaxy Store и установите приложение Good Lock, если у вас его ещё нет;

Запустите Good Lock и перейдите во вкладку Life Up;

Найдите модуль Nice Shot и установите его;

Откройте Nice Shot, активируйте тумблер и включите опцию Add delete button;

Готово!

Продолжаем делиться полезными функциями One UI, о которых многие владельцы Samsung Galaxy не знают. Частично это связано с тем, что компания спрятала их в фирменном приложении Good Lock. Именно там скрыты десятки дополнительных возможностей для кастомизации системы. Сегодня расскажем об одной из самых практичных функций — добавлении кнопки удаления скриншотов прямо на панель создания снимка экрана.На первый взгляд эта фича кажется незначительной, но в повседневном использовании она действительно экономит время. Вместо того чтобы открывать «Галерею» и искать случайный или неудачный скриншот, его можно удалить буквально одним нажатием сразу после создания. В моем сценарии часто бывает так, что ненужные скриншоты остаются в памяти на месяцы только потому что в моменте я не могу перейти в «Галерею», чтобы их удалить. Поэтому для очистки от хлама приходится выделять время.Сразу отметим, что для работы функции смартфон должен быть обновлен до актуальной версии One UI. Также вам потребуется установить приложение Good Lock из Galaxy Store.Как добавить кнопку удаления скриншотов на Samsung Galaxy:После этого при создании скриншотов на панели инструментов появится дополнительная кнопка с изображением корзины. Если снимок оказался ненужным или был сделан случайно, достаточно одного нажатия, чтобы сразу удалить его, не погружаясь в приложение «Галерея».