Эта скрытая настройка Samsung Galaxy позволяет делать скриншоты одним свайпом. Про кнопки можно забыть

Установите приложение Good Lock из Galaxy Store, если оно еще отсутствует на смартфоне;

В Good Lock найдите и установите модуль One Hand Operation+;

Запустите One Hand Operation+ и активируйте тумблер в верхней части экрана;

Выберите «Левый маркер» или «Правый маркер» — в зависимости от того, с какой стороны экрана вам удобнее выполнять жест;

Откройте жест, который хотите использовать. Например, короткий свайп вверх или вниз по диагонали;

В списке действий выберите «Задачи»;

Затем нажмите «Снимок экрана»;

Готово!

В One UI есть множество полезных функций, которые скрыты в фирменных приложениях Samsung и редко попадаются на глаза обычным пользователям. Именно поэтому большинство владельцев Galaxy продолжает пользоваться стандартными возможностями системы, даже не подозревая, насколько гибко можно настроить управление смартфоном. Сегодня расскажем, как добавить создание скриншотов по простому свайпу. После этого больше не придется одновременно нажимать кнопки или использовать другие менее удобные способы.Для чего это вообще нужно? Такой жест максимально удобен при использовании смартфона одной рукой. Достаточно провести пальцем от края экрана — и снимок будет сделан мгновенно. Стандартная комбинация кнопок подходит далеко не всем. Иногда удерживать смартфон одной рукой неудобно, а при нажатии физических клавиш устройство может заблокироваться или выпасть.Тапы по задней панели срабатывают через раз. Особенно в чехле. Я в этом лично убедился на двух разных Galaxy. Ну, а жестовое управление позволяет выполнять это действие гораздо быстрее. Достаточно одного привычного свайпа, чтобы сохранить скриншот в памяти устройства. Такой способ точно оценят пользователи, которые делают десятки снимков экрана каждый день.Сразу отметим, что для работы функции рекомендуется обновить смартфон до последней версии One UI. Также понадобится установить приложение Good Lock из Galaxy Store и скачать модуль One Hand Operation+, который значительно расширяет возможности жестового управления.Как добавить жест для создания скриншотов:Теперь каждый раз при выполнении выбранного жеста смартфон будет автоматически создавать снимок экрана без использования физических кнопок. Если вы часто сохраняете изображения с экрана, такая настройка быстро станет одной из самых востребованных в повседневном использовании вашего Galaxy.