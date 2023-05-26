Эта стильная Bluetooth-клавиатура возрождает легендарный звук и точно понравится вашей бабушке



Фото: Fineday



Корейский стартап Fineday представил клавиатуру, которая отправляет владельца в прошлое на несколько десятков лет. О ней рассказали в New Atlas.Согласно источнику, новинка сейчас находится на стадии сбора средств и представлена на Kickstarter. Беспроводная клавиатура выполнена в аутентичном стиле старых печатных машинок, за которыми работали наши родители, бабушки и дедушки. Но самая главная её фишка — это тот самый легендарный звук клавиш; устройство воссоздает стук печатной машинки при наборе текста на нём.В беспроводном режиме клавиатура работает от двух «пальчиковых» батареек типа АА, но при этом может быть и проводной — тогда питание подается от компьютера. Корпус и клавиши выполнены из авиационного алюминия 6062, буквы и символы не напечатаны, а выгравированы на кнопках.Разработчики заявляют о совместимости со всеми популярными устройствами и ОС: Windows, macOS, Android, iOS и iPadOS. Для использования со смартфоном или планшетом на клавиатуре предусмотрен специальный вырез, в котором устройство можно разместить.Присутствуют и другие отсылки к печатной машинке. Например, клавиатура оснащена двумя ручками, имитирующими возврат каретки и прокрутку бумаги: на самом деле они регулируют подсветку и громкость медиа на подключенном девайсе.Возможность окунуться в прошлое стоит недешево: на этапе сбора средств за клавитуру просят 655 долларов, а после выхода в серию она будет продаваться в магазинах и под заказ по $1100.