Эта стильная Bluetooth-клавиатура возрождает легендарный звук и точно понравится вашей бабушке

Олег

Fineday
Фото: Fineday


Корейский стартап Fineday представил клавиатуру, которая отправляет владельца в прошлое на несколько десятков лет. О ней рассказали в New Atlas.

Согласно источнику, новинка сейчас находится на стадии сбора средств и представлена на Kickstarter. Беспроводная клавиатура выполнена в аутентичном стиле старых печатных машинок, за которыми работали наши родители, бабушки и дедушки. Но самая главная её фишка — это тот самый легендарный звук клавиш; устройство воссоздает стук печатной машинки при наборе текста на нём. 

Фото: Fineday
Фото: Fineday

В беспроводном режиме клавиатура работает от двух «пальчиковых» батареек типа АА, но при этом может быть и проводной — тогда питание подается от компьютера. Корпус и клавиши выполнены из авиационного алюминия 6062, буквы и символы не напечатаны, а выгравированы на кнопках. 

Разработчики заявляют о совместимости со всеми популярными устройствами и ОС: Windows, macOS, Android, iOS и iPadOS. Для использования со смартфоном или планшетом на клавиатуре предусмотрен специальный вырез, в котором устройство можно разместить.

Фото: Fineday
Фото: Fineday
Фото: Fineday
Фото: Fineday

Присутствуют и другие отсылки к печатной машинке. Например, клавиатура оснащена двумя ручками, имитирующими возврат каретки и прокрутку бумаги: на самом деле они регулируют подсветку и громкость медиа на подключенном девайсе.

Возможность окунуться в прошлое стоит недешево: на этапе сбора средств за клавитуру просят 655 долларов, а после выхода в серию она будет продаваться в магазинах и под заказ по $1100. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

+4253
Gabriel
Классная. Стивен Кинг будет в восторге.)
45 минут назад
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