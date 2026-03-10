Эти 12 гаджетов Apple выпустит до конца 2026. Они разорвут рынок в клочья

Буквально на днях Apple представила несколько новых MacBook, iPad, iPhone, но это всего лишь начало. Впереди нас ждёт ещё целых 9 месяцев и как минимум 3 крупные презентации из Купертино. Однозначно, у Apple есть огромный список устройств, которые она планирует выпустить до конца 2026 года. Собрали все самые ожидаемые гаджеты в этой статье.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Безусловно, возглавляет список самых ожидаемых устройств складной iPhone Fold или iPhone Ultra. Это будет первым девайсом из новой для бренда категории, который предложит уникальный пользовательский опыт, сочетающий элементы iOS и iPadOS в гибком формате. Вместе с ним осенью представят и привычные флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Впервые смартфоны могут получить переменную диафрагму на основной камере. Причём в этом году Apple изменит стратегию запуска и не станет выпускать базовый iPhone 18.Ожидается и обновление компьютеров Mac. Из утечки кода macOS мы уже точно знаем о существовании нового Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra, а также компактного Mac mini с M5 и M5 Pro. Плюс на днях стало известно, что моноблоки iMac тоже перейдут на чипы M5, а Apple наконец-то освежит цветовую палитру. Но самое интересное нас ждёт ближе к концу осени. Речь идёт о MacBook Ultra — премиальном ноутбуке с сенсорным OLED-дисплеем и 2-нм чипом M6. Поэтому торопиться сейчас с покупкой MacBook Pro не стоит.Вдобавок планируются и другие устройства экосистемы. Среди них — новые AirPods Pro или AirPods Ultra с инфракрасными камерами для интеграции с функциями Apple Intelligence и визуального анализа окружающей среды. Также готовится обновлённая приставка Apple TV 4K с чипом A17 Pro и фирменным сетевым модулем Apple N1, компактная колонка HomePod mini с новым процессором и обновлённым UWB-чипом, ну и новое поколение часов Apple Watch Series 12. Серьёзных изменений в плане дизайна этих устройств ждать не стоит.Особого внимания заслуживает специальный центр управления умным домом — Apple HomePad. Его запуск задерживается из-за доработки новой версии ассистента Siri.Помимо железа, Apple готовит и крупное обновление программного обеспечения. Уже в июне на конференции WWDC компания покажет новые версии систем: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Возможно, часть гаджетов нам покажут на WWDC, смартфоны — в сентябре, а оставшиеся устройства — в ноябре.А какой гаджет больше всего ждёте вы в этом году?