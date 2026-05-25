Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Эти 15 новинок Apple выйдут до конца года. Стоит подождать с покупкой?

Олег


Компания Apple готовит много нового в этом году, и основное количество релизов придется на осень и зиму. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, в 2026 году стоит ожидать новых iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и устройств для дома. Вот полный список: 

  • iPhone 18 Pro: чип A20 Pro, уменьшенный Dynamic Island, обновленная кнопка Camera Control, цвет Dark Cherry, переменная диафрагма как минимум для одной задней камеры, модем Apple C2 с поддержкой 5G через спутник, новые цвета и прочее.
  • iPhone 18 Pro Max: всё то же самое, плюс утолщенный корпус и увеличенный АКБ. 
  • iPhone Ultra: складной с 7,7’’ внутренним и 5,3’’ внешним дисплеями, двумя задними камерами, одной фронталкой, Touch ID в кнопке Power и прочее. Спецверсия iOS 27 с разделением экрана и некоторыми другими фичами iPad. 

Фото: Gemini
  • Apple Watch Series 12: ускоренный чип S11, возможно, Touch ID и/или больше датчиков здоровья.
  • Apple Watch Ultra 4: всё то же самое, плюс (возможно) дополнительные спутниковые функции для Ultra 3 и новее. 
  • iPad 12: чип A18 или A19 с поддержкой Apple Intelligence.
  • iPad mini: чип A19 Pro или A20 Pro с AI, OLED-дисплей, акустическая система с вибрацией и водостойкий корпус.
  • Mac Studio: чипы M5 Max и M5 Ultra без прочих изменений.
  • Mac mini: чипы M5 и M5 Pro без прочих изменений.
  • iMac 24: чип M5 и новые цвета.

Фото: Gemini
  • MacBook Ultra: масштабное обновление дизайна MacBook Pro с процессорами M6 Pro и M6 Max, OLED-дисплеем, сенсорным экраном, динамическим островом и более тонким корпусом — в конце 2026 или начале 2027 года. 
  • Apple TV: чип A17 Pro с поддержкой более персонализированной Siri и чип Apple N1 с Wi-Fi 7. Были слухи о встроенной фронтальной камере в будущих моделях Apple TV, но пока неясно, появится ли она в следующей модели.
  • HomePod mini: чип S9 с поддержкой более персонализированной Siri, чип Apple N1 с Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, новые цвета (например, красный).
  • HomePod: поддержка обновленной Siri.
  • Home Hub: совершенно новый центр управления умным домом с персонализированной Siri, квадратным дисплеем диагональю 6-7’’, чипом A18 для Apple Intelligence, FaceTime и многим другим. Его можно разместить на столе или закрепить на стене.

Фото: MacRumors 

Какую из этих новинок вы особенно ждете? Поделитесь в комментариях. 
2
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вы не сможете игнорировать установку iOS 27 из-за этой суперполезной опции
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Чем удивят Apple Watch Series 12 и Ultra 4? В новых часах появится Touch ID и спутниковая связь

Рекомендации

Рекомендации

Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN
Вышли обновления iOS 26.3.1 и macOS Tahoe 26.3.1. Что нового?
Стоимость поездок на такси резко упадет благодаря новому закону РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

kardigan
+4458
kardigan
Да если у человека всё это есть, обновление того не стоит.
2 часа назад в 12:06
#
Anatoly076
+392
Anatoly076
MacBook интересен, но там цена будет скорее всего 750 000 +, поэтому ждать не стоит. Разве что порадоваться за них.
2 часа назад в 12:15
#

Читайте также