Эти 15 новинок Apple выйдут до конца года. Стоит подождать с покупкой?

iPhone 18 Pro: чип A20 Pro, уменьшенный Dynamic Island, обновленная кнопка Camera Control, цвет Dark Cherry, переменная диафрагма как минимум для одной задней камеры, модем Apple C2 с поддержкой 5G через спутник, новые цвета и прочее.

iPhone 18 Pro Max: всё то же самое, плюс утолщенный корпус и увеличенный АКБ.

iPhone Ultra: складной с 7,7'' внутренним и 5,3'' внешним дисплеями, двумя задними камерами, одной фронталкой, Touch ID в кнопке Power и прочее. Спецверсия iOS 27 с разделением экрана и некоторыми другими фичами iPad.

Apple Watch Series 12: ускоренный чип S11, возможно, Touch ID и/или больше датчиков здоровья.

Apple Watch Ultra 4: всё то же самое, плюс (возможно) дополнительные спутниковые функции для Ultra 3 и новее.

iPad 12: чип A18 или A19 с поддержкой Apple Intelligence.

чип A18 или A19 с поддержкой Apple Intelligence. iPad mini: чип A19 Pro или A20 Pro с AI, OLED-дисплей, акустическая система с вибрацией и водостойкий корпус.

Mac Studio: чипы M5 Max и M5 Ultra без прочих изменений.

Mac mini: чипы M5 и M5 Pro без прочих изменений.

iMac 24: чип M5 и новые цвета.

MacBook Ultra: масштабное обновление дизайна MacBook Pro с процессорами M6 Pro и M6 Max, OLED-дисплеем, сенсорным экраном, динамическим островом и более тонким корпусом — в конце 2026 или начале 2027 года.

Apple TV: чип A17 Pro с поддержкой более персонализированной Siri и чип Apple N1 с Wi-Fi 7. Были слухи о встроенной фронтальной камере в будущих моделях Apple TV, но пока неясно, появится ли она в следующей модели.

HomePod mini: чип S9 с поддержкой более персонализированной Siri, чип Apple N1 с Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, новые цвета (например, красный).

HomePod: поддержка обновленной Siri.

Home Hub: совершенно новый центр управления умным домом с персонализированной Siri, квадратным дисплеем диагональю 6-7'', чипом A18 для Apple Intelligence, FaceTime и многим другим. Его можно разместить на столе или закрепить на стене.

Компания Apple готовит много нового в этом году, и основное количество релизов придется на осень и зиму. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, в 2026 году стоит ожидать новых iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и устройств для дома. Вот полный список:Какую из этих новинок вы особенно ждете? Поделитесь в комментариях.