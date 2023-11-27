Эти 15 смартфонов Samsung Galaxy уже вовсю получают OneUI 6.0 и Android 14. Обновляйтесь!



Компания Samsung вовсю выпускает свою новую оболочку OneUI 6 для смартфонов Galaxy. В данный момент апдейт уже доступен минимум для 15 моделей.



Согласно источникам в СМИ, Samsung уже развернула обновление для следующих моделей:





Galaxy S23;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S22;

Galaxy S22 Plus;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy A34;

Galaxy A54;

Galaxy A73;

Galaxy M53.

Что касается планшетов Galaxy Tab, то здесь темпы выхода OneUI 6 несколько ниже: обновиться пока могут лишь владельцы самых свежих моделей — Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus и Galaxy Tab S9 Ultra.Если ваше устройство есть в списке выше, но апдейта вы пока не получили, то скорее всего нужно подождать несколько дней: обновление распространяется постепенно.