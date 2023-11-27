Эти 15 смартфонов Samsung Galaxy уже вовсю получают OneUI 6.0 и Android 14. Обновляйтесь!

Компания Samsung вовсю выпускает свою новую оболочку OneUI 6 для смартфонов Galaxy. В данный момент апдейт уже доступен минимум для 15 моделей.
Согласно источникам в СМИ, Samsung уже развернула обновление для следующих моделей:
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- Galaxy S23;
- Galaxy S23 Plus;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S22;
- Galaxy S22 Plus;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy A14;
- Galaxy A14 5G;
- Galaxy A34;
- Galaxy A54;
- Galaxy A73;
- Galaxy M53.
Что касается планшетов Galaxy Tab, то здесь темпы выхода OneUI 6 несколько ниже: обновиться пока могут лишь владельцы самых свежих моделей — Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus и Galaxy Tab S9 Ultra.
Если ваше устройство есть в списке выше, но апдейта вы пока не получили, то скорее всего нужно подождать несколько дней: обновление распространяется постепенно.
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