Эти 15 смартфонов Samsung Galaxy уже вовсю получают OneUI 6.0 и Android 14. Обновляйтесь!

Олег

OneUI


Компания Samsung вовсю выпускает свою новую оболочку OneUI 6 для смартфонов Galaxy. В данный момент апдейт уже доступен минимум для 15 моделей.

Согласно источникам в СМИ, Samsung уже развернула обновление для следующих моделей:

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  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 Plus;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S22 Plus;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Z Fold 5;
  • Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy A14;
  • Galaxy A14 5G;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A73;
  • Galaxy M53.

Что касается планшетов Galaxy Tab, то здесь темпы выхода OneUI 6 несколько ниже: обновиться пока могут лишь владельцы самых свежих моделей — Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus и Galaxy Tab S9 Ultra.

Если ваше устройство есть в списке выше, но апдейта вы пока не получили, то скорее всего нужно подождать несколько дней: обновление распространяется постепенно. 

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