Эти 3 функции iOS 27 понравятся всем

Олег


Компания Apple продолжает работать над нейросетевой составляющей своей ОС и добавит в грядущий апдейт несколько больших ИИ-нововведений. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, в iOS / iPadOS 27 будет представлен обновленный чат-бот Siri — компания обещала его добавить еще несколько лет назад, но всё еще не успевает доделать помощника. Также появится расширенная версия инструментов для набора текста, которая будет еще глубже анализировать и перерабатывать набранные письма и сообщения. В iOS 27 появится программа проверки грамматики для приложений, работающих с текстом: при наборе слов будет появляться полупрозрачное меню, выдвигающееся снизу экрана iPhone, в котором рядом с исходным текстом будут отображаться предлагаемые исправления.

Помимо этого, нейросети в iOS 27 будут участвовать в создании обоев и быстрых команд. Модуль Image Playground оснастят моделью, генерирующей более реалистичные изображения, и она сможет создавать красивые обои. В приложении «Команды» появится возможность создавать быстрый команды с использованием естесственного языка; например, пользователь скажет или напишет, какой результат он хочет получить, а приложение само подберет и соберет воедино нужные скрипты. 

Что касается внешнего вида, то iOS 27 не изменится визуально. Все нововведения будут «подкапотными» и нейросетевыми. 
Источник:
MacRumors
