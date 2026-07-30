Эти 3 нововведения macOS 27 вынудят вас ее установить сразу после релиза

Компания Apple продолжает работать над своими новыми ОС. В их числе macOS 27 Golden Gate, которая не выглядит как что-то кардинально новое, однако содержит несколько очень привлекательных функций. Вот 3 из них:
- Умные подсказки для имен файлов и папок. Благодаря внедрению Apple Intelligence операционная система может анализировать содержимое папок и документов, а потом автоматически предлагать соответствующие названия при сохранении.
- Жест обновления страницы свайпом. В такие стандартные приложения, как Safari и Mail, добавлен привычный жест с iOS и iPadOS — проведение пальцем вниз для принудительной перезагрузки страницы или обновления списка писем.
- Апгрейд iPhone Mirroring. Сейчас режим трансляции экрана iPhone работает не всегда удобно и стабильно, но в macOS 27 он будет проработан и получит поддержку изменения размера окон приложений до формата iPad, а также доступ к Пункту управления (Control Center) прямо с компьютера.
Наверняка, вы захотите попробовать эти фичи сразу же после релиза в сентябре. Ранее мы рассказывали, как установить и попробовать macOS 27 прямо сейчас в качестве второй системы.