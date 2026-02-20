Эти 4 настройки Android тихо разряжают ваш смартфон

Фото: Unsplash
Android-смартфоны нередко получают очень внушительные по емкости аккумуляторы, однако это далеко не всегда помогает им работать долго от одного заряда. Многое зависит от оптимизации оболочки ОС от вендора, а также от настроек системы. Вот 4 настройки, изменение которых продлит автономность вашего смартфона:
- Always-on-Display. Приход OLED сделал этот режим экономичным, но он всё еще может заметно расходовать заряд. Если автономность девайса вас не устраивает, проанализируйте — возможно, вы на самом деле редко смотрите на устройство в режиме ожидания. Как вариант, можно активировать включение экрана по касанию.
- Геопозиция в фоне. Для России этот параметр особенно чувствителен, так как из-за заглушения сигнала со спутников и мобильных вышек смартфон расходует очень много энергии на попытки точно определить местоположение. Отключите эту функцию хотя бы для фоновых задач: откройте настройки, далее список приложений, и подумайте, каким из них точно не нужно гео для нормальной работы. Измените параметр с разрешения всегда на «только при использовании».
- Фоновая активность приложений. Нередко утилиты любят ходить на свои сервера, сканировать Bluetooth или поддерживать себя в активной фазе, когда смартфон не используется. Откройте настройки, далее список приложений — и отключите фоновое обновление данных для всех утилит, кроме навигационных и мессенджеров.
- Частота обновления дисплея. Обычно при наличии частоты более 60 Гц смартфон оснащается умной системой переключения — благодаря ей 90/120 Гц задействуются не всегда, а значит экономят заряд. Проверьте, чтобы у вас фича была включена в автоматическом режиме, без принудительной фиксации максимальной частоты.
После изменения этих настроек вы точно почувствуете разницу в автономности вашего Android-смартфона.