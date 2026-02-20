Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Эти 4 настройки Android тихо разряжают ваш смартфон

Олег
Фото: Unsplash 

Android-смартфоны нередко получают очень внушительные по емкости аккумуляторы, однако это далеко не всегда помогает им работать долго от одного заряда. Многое зависит от оптимизации оболочки ОС от вендора, а также от настроек системы. Вот 4 настройки, изменение которых продлит автономность вашего смартфона: 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

  • Always-on-Display. Приход OLED сделал этот режим экономичным, но он всё еще может заметно расходовать заряд. Если автономность девайса вас не устраивает, проанализируйте — возможно, вы на самом деле редко смотрите на устройство в режиме ожидания. Как вариант, можно активировать включение экрана по касанию. 
  • Геопозиция в фоне. Для России этот параметр особенно чувствителен, так как из-за заглушения сигнала со спутников и мобильных вышек смартфон расходует очень много энергии на попытки точно определить местоположение. Отключите эту функцию хотя бы для фоновых задач: откройте настройки, далее список приложений, и подумайте, каким из них точно не нужно гео для нормальной работы. Измените параметр с разрешения всегда на «только при использовании». 
  • Фоновая активность приложений. Нередко утилиты любят ходить на свои сервера, сканировать Bluetooth или поддерживать себя в активной фазе, когда смартфон не используется. Откройте настройки, далее список приложений — и отключите фоновое обновление данных для всех утилит, кроме навигационных и мессенджеров. 
  • Частота обновления дисплея. Обычно при наличии частоты более 60 Гц смартфон оснащается умной системой переключения — благодаря ей 90/120 Гц задействуются не всегда, а значит экономят заряд. Проверьте, чтобы у вас фича была включена в автоматическом режиме, без принудительной фиксации максимальной частоты.

После изменения этих настроек вы точно почувствуете разницу в автономности вашего Android-смартфона. 
0
Источник:
Makeusof
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
5 качественных геймпадов, которые превратят ваш iPhone в портативную консоль
На Android-смартфонах найден опасный вирус. Он есть даже на абсолютно новых устройствах!
Android-смартфоны будут чаще взрываться? Самый популярный блогер раскрыл страшную тайну о новых батареях

Рекомендации

Рекомендации

iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии