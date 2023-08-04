Эти 4 улучшения AirDrop заставят вас перейти на iOS 17. Где они были раньше?!

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors 

Новая iOS 17, анонсированная на WWDC 2023, сейчас активно проходит тестирование разработчиками и обычными пользователями. Система полна небольших, но очень полезных фишек; среди прочего, Apple неплохо доработала AirDrop.

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AirDrop — это система быстрой передачи данных между устройствами Apple. Вот четыре классных нововведения, которые мы увидим в iOS 17:

  • NameDrop. Эта фича позволяет обмениваться контактной информацией с другим iPhone, просто прикоснувшись к нему верхней частью своего смартфона. Когда устройства обнаружат друг друга, на экранах откроется интерфейс обмена контактами. Своеобразный обмен визитками.
  • Бесконтактный обмен. Он работает по похожему принципу: выберите файл для передачи и поднесите свой девайс к устройству-получателю — файл автоматически начнет передаваться, вам не нужно нажимать «Поделиться» и выбирать получателя вручную. Эта фича должна была присутствовать в AirDrop с самого начала — настолько она интуитивна. Кстати, она работает даже при отключенном AirDrop.
iOS 17
  • AirDrop через интернет. Если вы начали передавать большой файл на другой смартфон, а потом забыли и унесли свое устройство за пределы радиуса приема Bluetooth, данные продолжат передаваться через интернет. Очень удобная фишка, но требует безлимитного пакета.
  • SharePlay. Теперь совместное прослушивание или просмотр контента можно запустить не только с помощью FaceTime-звонка, но и через AirDrop. Включите воспроизведение и поднесите свой девайс к другому.

Apple никогда не предоставляет подобные фичи пользователям предыдущих версий iOS, так что для их использования вам придется обновиться на iOS 17. Кроме того, все четыре нововведения подразумевают контакт с другими пользователями; поскольку подавляющее большинство владельцев iPhone всегда обновляются на новую iOS, вам тоже придется это сделать, чтобы взаимодействовать с ними. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3115
kardigan
Прям эир дроп так популярен! Не смешите, заголовок в стиле конечно!
Сегодня в 09:16
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+4732
Carter_Mayers
Здорово, часто пользуюсь Airdrop, что с планшета на смартфон, что с планшета на ТВ.
Сегодня в 10:24
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