Эти 4 улучшения AirDrop заставят вас перейти на iOS 17. Где они были раньше?!

Фото: MacRumors



Новая iOS 17, анонсированная на WWDC 2023, сейчас активно проходит тестирование разработчиками и обычными пользователями. Система полна небольших, но очень полезных фишек; среди прочего, Apple неплохо доработала AirDrop.





NameDrop. Эта фича позволяет обмениваться контактной информацией с другим iPhone, просто прикоснувшись к нему верхней частью своего смартфона. Когда устройства обнаружат друг друга, на экранах откроется интерфейс обмена контактами. Своеобразный обмен визитками.

Эта фича позволяет обмениваться контактной информацией с другим iPhone, просто прикоснувшись к нему верхней частью своего смартфона. Когда устройства обнаружат друг друга, на экранах откроется интерфейс обмена контактами. Своеобразный обмен визитками. Бесконтактный обмен. Он работает по похожему принципу: выберите файл для передачи и поднесите свой девайс к устройству-получателю — файл автоматически начнет передаваться, вам не нужно нажимать «Поделиться» и выбирать получателя вручную. Эта фича должна была присутствовать в AirDrop с самого начала — настолько она интуитивна. Кстати, она работает даже при отключенном AirDrop.

AirDrop через интернет. Если вы начали передавать большой файл на другой смартфон, а потом забыли и унесли свое устройство за пределы радиуса приема Bluetooth, данные продолжат передаваться через интернет. Очень удобная фишка, но требует безлимитного пакета.

Если вы начали передавать большой файл на другой смартфон, а потом забыли и унесли свое устройство за пределы радиуса приема Bluetooth, данные продолжат передаваться через интернет. Очень удобная фишка, но требует безлимитного пакета. SharePlay. Теперь совместное прослушивание или просмотр контента можно запустить не только с помощью FaceTime-звонка, но и через AirDrop. Включите воспроизведение и поднесите свой девайс к другому.

AirDrop — это система быстрой передачи данных между устройствами Apple. Вот четыре классных нововведения, которые мы увидим в iOS 17:Apple никогда не предоставляет подобные фичи пользователям предыдущих версий iOS, так что для их использования вам придется обновиться на iOS 17. Кроме того, все четыре нововведения подразумевают контакт с другими пользователями; поскольку подавляющее большинство владельцев iPhone всегда обновляются на новую iOS, вам тоже придется это сделать, чтобы взаимодействовать с ними.