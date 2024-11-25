Эти 5 странных и глупых недостатков Android в 2024 году взбесят кого угодно. Неужели сложно довести ОС до ума?

Android очень хорош в 2024 году. Чего уж там, он был таким даже в 2022-м — выход Android 13 ознаменовал качественный скачок в управлении, внешнем виде и философии операционной системы. В 13-ке наконец подтянули системную анимацию на приятный глазу уровень, появились пастельные цвета оформления, а настройки стали логичнее и минималистичнее.
ИконкиЯ пользуюсь Android 13 ровно два года, и каждый божий день теряюсь в совершенно однотипных иконках этой системы. Допустим, сторонние приложения еще можно худо-бедно отличить: OZON синий, «Сбер» зеленый и так далее. Но просто посмотрите на иконки стандартных утилит от Google:
После квадратных, крупных и четко стилистически различимых значков в iOS меня каждый раз ввергает в ступор меню приложений Android. Пожалуй, не было еще ни разу, чтобы я нашел нужное приложение с первого взгляда; приходится пару раз крутануть карусель иконок, после чего вспомнить точное название приложения и приглядеться, где там у меня алфавитный порядок. Чаще всего я нахожу искомое как раз по этому признаку, а вовсе не по иконке.
Смени иконпак, скажете вы. Но мы ведь говорим о чистом Android из коробки, а не о кастомизации.
Биометрия
Пожалуй, это проблема не только Android как такового, а скорее особенность отрасли Android-смартфонов. Что я имею в виду?
Во-первых, отказ индустрии от полноценного Face ID в Android-смартфонах. Сканер лица, идентичный «айфоновскому», появляется раз в столетие и потом исчезает; он есть в моем Google Pixel 4, иногда стеснительно всплывает в смартфонах Huawei — и всё. Почему вендоры так не любят трушный Face ID и ставят вместо него мерзотную разблокировку по фронталке — ума не приложу. Причем тут Android, спросите вы? Отвечаю: даже в Android 15 нет драйверов для модулей Face ID, то есть сама Google забила на этот способ аутентификации.
Во-вторых, сканеры отпечатка пальца. Я как-то пропустил момент, когда подэкранный Touch ID стал суперудобной фичей, поэтому до сих пор не пойму тотальное увлечение брендов этой ерундой. Сканер под экраном — дичь по куче причин. Это неудобно: нет четких границ на ощупь. Это неэстетично: место экрана над сканером всегда залапано. Это долго: подэкранные сканеры обычно работают дольше и хуже обычных. Технический прогресс подарил нам идеальное решение — сканер отпечатка в боковой кнопке питания, но производители Android-смартфонов упорно его игнорируют.
Два пальца о дисплей
Центр управления (или шторка с переключателями) давно стала элементом первой необходимости: в ней прячется регулировка яркости, автоповорот, режим полета, тумблер «не беспокоить» и еще много чего полезного. Внимание, вопрос: по каким таким веским причинам я должен открывать шторку двумя свайпами подряд вместо одного?
Для тех, кто не в курсе: «шторка» в чистом Android (и многих сторонних оболочках) открывается в два этапа — один свайп показывает часть кнопок и уведомления, а второй открывает все остальные кнопки. Причём регулировка яркости обычно размещается как раз на втором ярусе, то есть быстро уменьшить яркость дисплея почти невозможно.
Кто-то скажет: возьми два пальца, сделай свайп и откроется сразу вся шторка. Друзья, официально заявляю: такая схема будет удобна лишь мутантам со сдвоенным большим пальцем на каждой руке. И Apple это прекрасно понимает, потому что в iOS всё открывается одним жестом и одним пальцем.
Аккумулятор
В iOS уже несколько лет присутствует встроенный интерфейс для проверки здоровья аккумулятора. Казалось бы, мелочь, но очень удобная: пользователь всегда может проконтролировать состояние батареи, понять причины быстрого разряда, определить состояние и перспективы айфона при покупке с рук. Забудьте обо всём этом в Android.
Когда я столкнулся с необходимостью приобрести подержанный Android-смартфон, то прозрел, насколько система застряла в прошлом. В iOS и iPhone очень давно отображается остаточная емкость в процентах, а с прошлого года можно увидеть даже количество циклов. На Android вы не увидите ни того, ни другого. Данных о батарее не найти ни в самой системе, ни даже с помощью стороннего софта — для определения здоровья аккумулятора профильным приложениям обычно требуется 3-4 полных цикла зарядки/разрядки. Моментального результата не будет: приложение буквально измеряет емкость по живому.
Искренне не понимаю, что помешало Google еще лет пять назад добавить в систему алгоритм определения состояния батареи. Android позиционируется как максимально открытая, свободная, гибкая и дружелюбная система! Но здоровье батареи — это видимо токсичная для пользователя информация во вселенной инженеров Google.
Приложения
Мой коллега Саша Кузнецов уже обращал внимание на проблему прожорливости Android-приложений, а я упомяну другой недостаток — их нестабильная работа. На своем смартфоне я регулярно сталкиваюсь с мелкими, но раздражающими сбоями приложений: то клавиатура откроется поверх поля ввода и я печатаю вслепую, то жесты управления интерфейсом срабатывают ложно, случаются даже аварийные вылеты как в старом-добром Android 4.4 KitKat.
Любопытно, что даже сама Google не особо старается вылизать свои собственные приложения до идеала. Глюки регулярно случаются и в штатной клавиатуре, и в камере, и в других утилитах. Живой пример: у приложения YouTube на моем Pixel 4 существует баг — во время воспроизведения ролика с экрана не убираются кнопки управления, ни тапом, ни спустя 5-10 секунд. Просто постоянно висят на экране и перекрывают контент. Убрать их можно лишь жестом масштабирования. Баг существует с момента, как я купил смартфон, и до сих пор. Google не исправила его в собственном приложении на своей ОС в смартфоне, сделанном ею же. Занавес.
А что вас самих бесит в Android? Или вы считаете, что всё высосано из пальца и система достигла дзена и совершенства?