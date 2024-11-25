Эти 5 странных и глупых недостатков Android в 2024 году взбесят кого угодно. Неужели сложно довести ОС до ума?





Android очень хорош в 2024 году. Чего уж там, он был таким даже в 2022-м — выход Android 13 ознаменовал качественный скачок в управлении, внешнем виде и философии операционной системы. В 13-ке наконец подтянули системную анимацию на приятный глазу уровень, появились пастельные цвета оформления, а настройки стали логичнее и минималистичнее.

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