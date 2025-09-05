Эти 6 смартфонов Xiaomi лучше сменить как можно скорее

Фото: UnsplashСогласно источнику, у перечисленных ниже моделей завершается официальный жизненный цикл и они не получат больше никаких апдейтов — ни обновлений ОС, ни патчей безопасности. Первые пять смартфонов устаревают 23 сентября, а последний — 6 сентября:
Компания Xiaomi опубликовала список из шести своих смартфонов, которые перестанут получать обновления в сентябре 2025 года. Подробности у Gizmochina.
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi A1
- Redmi A1+
- Poco M5.
Какое-то время после прекращения поддержки эти устройства останутся актуальными, но никто не знает, как скоро в их крайней прошивке обнаружатся уязвимости. Поэтому самый лучший вариант — как можно скорее сменить их на что-то посвежее.