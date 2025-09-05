Эти 6 смартфонов Xiaomi лучше сменить как можно скорее

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Xiaomi опубликовала список из шести своих смартфонов, которые перестанут получать обновления в сентябре 2025 года. Подробности у Gizmochina.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, у перечисленных ниже моделей завершается официальный жизненный цикл и они не получат больше никаких апдейтов — ни обновлений ОС, ни патчей безопасности. Первые пять смартфонов устаревают 23 сентября, а последний — 6 сентября:

  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi A1
  • Redmi A1+
  • Poco M5.

Какое-то время после прекращения поддержки эти устройства останутся актуальными, но никто не знает, как скоро в их крайней прошивке обнаружатся уязвимости. Поэтому самый лучший вариант — как можно скорее сменить их на что-то посвежее. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Дайте две! Xiaomi выпустила бесщёточную дрель Mijia Brushless Drill 2
Xiaomi экстренно отзывает 147 000 пауэрбанков из-за угрозы взрыва. У вас не такая?
HyperOS 3 не только внаглую копирует iOS, но и жестко вклинивается в экосистему Apple — как такое вообще возможно?!

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии