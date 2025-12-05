Эти 7 крутейших фиджетов с AliExpress снимут стресс лучше любого психолога



Фото: AliExpress



Многие из нас любят крутить что-то в руках в моменты задумчивости, ожидания или стресса. Обычно это смартфон, брелок на ключах или застежка на сумке. Но есть и более подходящие вещи — фиджеты. Это слово появилось от слияния английских слов «палец» и «гаджет».

EDC Stun Grenade

Мода на спиннеры уже прошла, но породила большой отдельный пласт предметов без определенного применения, единственная цель которых — дать вам эмоциональную разрядку. Они бывают самыми разными, дорогими и дешевыми, любой человек найдет для себя что-то по душе.Это металлический фиджет одного действия. Он похож на большую фасолину из двух половинок, которые вращаются относительно друг друга. Чтобы крутить их было приятнее, по внутренней стороне каждой половинки вставлены магниты с определенным промежутком. В результате получается своего рода «шаговое» движение. Очень приятно и успокаивает.Очень дешевый фиджет, который имитирует цепной механизм велосипеда. Уменьшенная цепь выполнена из металла и полностью подвижна, ее можно крутить на механизме, или же на пальце, сняв с основания. Другой вариант — катать штуковину по ровной поверхности, как небольшую модель авто. На выбор доступны три цвета.Помните легендарные телефоны Nokia 8800, которые прославились своим стальным корпусом и шарниром слайдера? Этот фиджет использует тот же принцип и эффект. Небольшой увесистый металлический прямоугольник разделен пополам вдоль корпуса, обе половинки сдвигаются относительно друг друга, а внутренние поверхности намагничены. При сдвиге вы чувствуете четыре шага движения. На выбор несколько цветов.Это более навороченная штука, которая предлагает сразу несколько действий. Стержень посередине можно крутить вокруг оси, как будто набираешь пароль на сейфе, также тут имеются несколько типов нажатия и даже негромкие удовлетворяющие звуки. Фиджет металлический, приятно оттягивает руку и не занимает много места.Супердешевый многоуровневый фиджет из пластика, напечатанный на 3D-принтере. Он предлагает несколько вариантов кручения — на пальце, внутри оси или имитацию переключателя с обратной отдачей, а также кнопки и подвижную спираль. Выглядит не очень солидно, зато стоит три копейки и не надоедает.Фиджет имитирует клавиши (или выключатели, как угодно) и предлагает всего одно действие — нажимать их туда и обратно. Игрушка сделана из металлического сплава и предлагается в нескольких цветах и вариантах исполнения (одна либо четыре кнопки). Стоит тоже недорого, и выглядит нестыдно.Самый дорогой и навороченный фиджет, фактически инвестиция в нервную систему. Он напоминает какую-то серьезную инженерную деталь и предлагает ряд действий с подшипниками и шарнирами. Девайс можно крутить в разных осях, нажимать, сдвигать, и всё это с обратной связью. Смотрится очень солидно.