Эти Casio G-CHOCK настолько брутальны, что вы даже не осмелитесь их носить

Зарубежное издание Digital Trends выпустило обзор супербрутальных часов от G-SHOCK — их дизайн настолько продуман, что полностью меняется с помощью аксессуаров, но всё равно остается очень увесистым.

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