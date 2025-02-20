Эти Casio G-CHOCK настолько брутальны, что вы даже не осмелитесь их носить

Фото: Digital Trends
Зарубежное издание Digital Trends выпустило обзор супербрутальных часов от G-SHOCK — их дизайн настолько продуман, что полностью меняется с помощью аксессуаров, но всё равно остается очень увесистым.
Фото: Digital Trends
Корпус часов сер, толст и брутален, а от ASRV им достались красные спортивные акценты на кнопке активации подсветки и в самой подсветки — она тоже красновато-оранжевая. Вместо традиционного крепления для ремешка здесь есть «ушки», в которые можно продеть текстильный ремень. А поверх циферблата крепится одна из двух комплектных металлических скоб — хромовая либо черная матовая.
Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends
Стоят часы довольно сдержанно для лимитки и подарочного комплекта — всего $248. Правда, настолько утяжеленный брутальный аксессуар осмелится надеть на себя не каждый.
Зарубежное издание Digital Trends выпустило обзор супербрутальных часов от G-SHOCK — их дизайн настолько продуман, что полностью меняется с помощью аксессуаров, но всё равно остается очень увесистым.
Фото: Digital Trends
Корпус часов сер, толст и брутален, а от ASRV им достались красные спортивные акценты на кнопке активации подсветки и в самой подсветки — она тоже красновато-оранжевая. Вместо традиционного крепления для ремешка здесь есть «ушки», в которые можно продеть текстильный ремень. А поверх циферблата крепится одна из двух комплектных металлических скоб — хромовая либо черная матовая.
Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends
Стоят часы довольно сдержанно для лимитки и подарочного комплекта — всего $248. Правда, настолько утяжеленный брутальный аксессуар осмелится надеть на себя не каждый.