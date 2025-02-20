Эти Casio G-CHOCK настолько брутальны, что вы даже не осмелитесь их носить

Олег

Фото: Digital Trends

Фото: Digital Trends

Зарубежное издание Digital Trends выпустило обзор супербрутальных часов от G-SHOCK — их дизайн настолько продуман, что полностью меняется с помощью аксессуаров, но всё равно остается очень увесистым.

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Лимитированные часы Casio ASRV x G-Shock на деле являются переработанной версией популярной модели DW-6900. Они поставляются в большой подарочной коробке с разными акссесуарами для смены стиля на ходу. Комплект состоит из трех ремешков и двух вариантов съемной защиты циферблата, походящих на брекеты. Комбинируя их, можно менять внешний вид часов под одежду и настроение.

Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends

Корпус часов сер, толст и брутален, а от ASRV им достались красные спортивные акценты на кнопке активации подсветки и в самой подсветки — она тоже красновато-оранжевая. Вместо традиционного крепления для ремешка здесь есть «ушки», в которые можно продеть текстильный ремень. А поверх циферблата крепится одна из двух комплектных металлических скоб — хромовая либо черная матовая.

Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends

Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends

Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends

Фото: Digital Trends
Фото: Digital Trends

Стоят часы довольно сдержанно для лимитки и подарочного комплекта — всего $248. Правда, настолько утяжеленный брутальный аксессуар осмелится надеть на себя не каждый. 

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Источник:
Digital Trends
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