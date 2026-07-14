Эти часы Casio G-SHOCK настолько уродливы, что даже красивы. Можно и прикупить

Компания Casio дополнила серию часов G-SHOCK Color Como двумя новыми цветами. О них написали в Gizmochina.Согласно источнику, модели GAV01CMG-4A и GAV01CMG-6A в розовом и фиолетовом цветах соответственно дополняют вышедшую в июне зеленую версию. Вся коллекция оформлена в эстетике 2000-х годов, а к знакомому, увеличенному силуэту G-Shock применены яркие камуфляжные принты, нанесенные под разными углами. На полимерном безеле и ремешке применена многоуровневая печать, а в камуфляжный рисунок спрятан логотип «G».Часы получились большими и массивными — 49,1 x 58,2 x 19,6 мм и вес 74 грамма. Показатели защищенности стандартные для G-SHOCK — часы ударопрочные и водостойки с погружением до 200 метров. Циферблат прикрывает минеральное стекло, на нем самом применена технология смещения стрелок, чтобы они не мешали цифровому дисплею, а также подсветка Super Illuminator. Автономность заявлена на уровне 10 лет от батарейки CR2025.Часы продаются за $210, это около 16 тысяч рублей по курсу. Дизайн у них очень своеобразен и подойдет не каждому, но цветовые решения позволяют назвать часы в каком-то смысле красивыми.