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Эти часы Casio G-SHOCK настолько уродливы, что даже красивы. Можно и прикупить

Олег

Фото: Casio

Компания Casio дополнила серию часов G-SHOCK Color Como двумя новыми цветами. О них написали в Gizmochina. 

Согласно источнику, модели GAV01CMG-4A и GAV01CMG-6A в розовом и фиолетовом цветах соответственно дополняют вышедшую в июне зеленую версию. Вся коллекция оформлена в эстетике 2000-х годов, а к знакомому, увеличенному силуэту G-Shock применены яркие камуфляжные принты, нанесенные под разными углами. На полимерном безеле и ремешке применена многоуровневая печать, а в камуфляжный рисунок спрятан логотип «G». 


Фото: Casio

Часы получились большими и массивными — 49,1 x 58,2 x 19,6 мм и вес 74 грамма. Показатели защищенности стандартные для G-SHOCK — часы ударопрочные и водостойки с погружением до 200 метров. Циферблат прикрывает минеральное стекло, на нем самом применена технология смещения стрелок, чтобы они не мешали цифровому дисплею, а также подсветка Super Illuminator. Автономность заявлена на уровне 10 лет от батарейки CR2025. 

Часы продаются за $210, это около 16 тысяч рублей по курсу. Дизайн у них очень своеобразен и подойдет не каждому, но цветовые решения позволяют назвать часы в каком-то смысле красивыми. 
-2
Источник:
Gizmochina
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Комментарии (2)

+40
Феликс
Спасибо. Благодаря вам я уже 5 часов Касио!!
час назад в 10:36
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Yuri Konst
+16
Yuri Konst
И даром не надо)
27 минут назад
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