Эти четыре символа заглючат ваш iPhone
Артем Фунтиков —
Баг обнаружили в iOS 17 и бета-версиях iOS 18 и 18.1
Об этом пишет портал 9To5Mac, ссылаясь на пользователя с ником Konstantin. Он заметил, что если в поиске Библиотеки приложений или Spotlight ввести "": и любой четвертый символ, произойдет перезагрузка оболочки операционной системы — экран моргнет и сбросит все, что вводилось в строку.
Как сообщает TechCrunch, баг не является дырой в системе безопасности и не причиняет смартфону никакого вреда.
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