Эти четыре символа заглючат ваш iPhone

Артем
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Баг обнаружили в iOS 17 и бета-версиях iOS 18 и 18.1

Об этом пишет портал 9To5Mac, ссылаясь на пользователя с ником Konstantin. Он заметил, что если в поиске Библиотеки приложений или Spotlight ввести "": и любой четвертый символ, произойдет перезагрузка оболочки операционной системы — экран моргнет и сбросит все, что вводилось в строку.

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Как сообщает TechCrunch, баг не является дырой в системе безопасности и не причиняет смартфону никакого вреда.

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Источник:
9to5Mac
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