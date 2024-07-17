Эти функции iOS 18 не будут работать на релизе. Apple заставит ждать iOS 18.1

Уже через два месяца состоится финальный релиз всех новых операционных систем Apple, представленных на WWDC 2024. Однако многие обещанные фичи не войдут в финальную сборку iOS 18. Собрали все функции, которые появятся с выходом iOS 18.1 или более поздней версии.Основную часть презентации WWDC Apple посвятила искусственному интеллекту Apple Intelligence с новым интерфейсом Siri. Однако в сентябре этих функций ждать не стоит. Все изменения Siri и нейросетевые функции появятся только в следующем году. Вероятно, Apple Intelligence официально запустят с iOS 18.4 в марте 2025.В первых трёх бета-версиях iOS 18 появились обновлённые приложения «Заметки» и «Сообщения», но «Почту» мы пока так и не увидели. На презентации Apple рассказала, что новая «Почта» предложит функции автоматической категоризации сообщений и несколько других улучшений. Скорее всего, обновлённое приложение появится до конца года с iOS 18.1.Приложение «Дом» в iOS 18 уже получило несколько минорных изменений, но крупный апдейт будет добавлен позже. Речь идёт о поддержке роботов-пылесосов и возможность отслеживания использования электроэнергии в доме. Скорее всего, нововведения внедрят в iOS 18.1.Увы, эмодзи уставшего скуфа откладывается до конца 2024 года, хотя Unicode уже анонсировал все новые смайлики. Apple не планирует встраивать их в осенний релиз iOS 18.Ещё одна интересная фича, представленная на WWDC — перенос файлов на iPhone с Mac через утилиту Mirroring. Однако на релизе macOS Sequoia и iOS 18 вы сможете только выводить изображение смартфона на экран компьютера, а также управлять приложениями. Перетаскивать файлы и фотографии между двумя девайсами можно будет позже. Возможно, фича будет готова к релизу iOS 18.1 и macOS 15.1.