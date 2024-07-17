Эти функции iOS 18 не будут работать на релизе. Apple заставит ждать iOS 18.1
Фархад Усманов —
Уже через два месяца состоится финальный релиз всех новых операционных систем Apple, представленных на WWDC 2024. Однако многие обещанные фичи не войдут в финальную сборку iOS 18. Собрали все функции, которые появятся с выходом iOS 18.1 или более поздней версии.
Новая Siri
Основную часть презентации WWDC Apple посвятила искусственному интеллекту Apple Intelligence с новым интерфейсом Siri. Однако в сентябре этих функций ждать не стоит. Все изменения Siri и нейросетевые функции появятся только в следующем году. Вероятно, Apple Intelligence официально запустят с iOS 18.4 в марте 2025.
Почта
В первых трёх бета-версиях iOS 18 появились обновлённые приложения «Заметки» и «Сообщения», но «Почту» мы пока так и не увидели. На презентации Apple рассказала, что новая «Почта» предложит функции автоматической категоризации сообщений и несколько других улучшений. Скорее всего, обновлённое приложение появится до конца года с iOS 18.1.
Дом
Приложение «Дом» в iOS 18 уже получило несколько минорных изменений, но крупный апдейт будет добавлен позже. Речь идёт о поддержке роботов-пылесосов и возможность отслеживания использования электроэнергии в доме. Скорее всего, нововведения внедрят в iOS 18.1.
Новые смайлики
Увы, эмодзи уставшего скуфа откладывается до конца 2024 года, хотя Unicode уже анонсировал все новые смайлики. Apple не планирует встраивать их в осенний релиз iOS 18.
Перенос файлов с iPhone на Mac
Ещё одна интересная фича, представленная на WWDC — перенос файлов на iPhone с Mac через утилиту Mirroring. Однако на релизе macOS Sequoia и iOS 18 вы сможете только выводить изображение смартфона на экран компьютера, а также управлять приложениями. Перетаскивать файлы и фотографии между двумя девайсами можно будет позже. Возможно, фича будет готова к релизу iOS 18.1 и macOS 15.1.
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