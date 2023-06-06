Эти функции macOS Sonoma не будут работать на некоторых компьютерах Mac

Presenter Overlay — для отображения пользователя поверх слайдов презентации или любого другого контента, которым он делится в приложении для видеоконференций;

Игровой режим, который отдаёт приоритет производительности процессора и графического процессора во время игры, ограничивая производительность фоновых задач;

Новый высокопроизводительный режим в приложении Screen Sharing;

Возможность сопряжения слуховых аппаратов Made for iPhone напрямую с Mac;

Возможность вызывать Siri без приветствия.

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Вслед за вчерашним анонсом новой операционной системы macOS Sonoma, компания Apple раскрыла список функций, которые не будут работать на некоторых старых моделях Mac.Согласно официальной странице macOS Sonoma, следующие нововведения недоступны на компьютерах Mac с процессорами Intel:Apple не указывает основную причину урезания возможностей Mac, но, скорее всего, это связано с ядрами Neural Engine в чипе Apple Silicon.Тем не менее даже старые MacBook, Mac mini и iMac получат все визуальные нововведения, включая виджеты на домашнем экране и кинематографические заставки.Пока macOS Sonoma доступна в виде бета-версии для разработчиков. Ожидается, что релиз для всех пользователей состоится этой осенью.