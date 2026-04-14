Эти гениальные часы Adidas Two Ring невозможно не захотеть. Особенно если знать цену

Олег

Фото: adidas

Компания Adidas выпустила часы-кольцо в сотрудничестве с Timex. О них написали в Yanko Design. 

Согласно источнику, Adidas Digital Two Ring — это электронные часы, встроенные в кольцо. Оно полностью имитирует наручный аксессуар, визуально выделены блок часов, металлический ремешок и дисплей с логотипом бренда. На дисплее нет ничего, кроме четырех цифр, это сделано намеренно для повышенной читаемости времени. 


Девайс сделан из нержавеющей стали шириной 20 мм и доступен в двух цветах — золотой и серебристый. Внутри кварцевый механизм, а снаружи защита 3 АТМ, то есть мыть руки можно, не снимая кольца. Благодаря встроенной в ремешок резинке часы «всеразмерные», то есть подойдут на самые разные пальцы без необходимости замеров и подбора. 


Часы-кольцо поступят в продажу 17 апреля и будут стоить $125, что по курсу составляет примерно 9500 рублей, что крайне демократично для бренда. 
Источник:
Yanko Design
Cсылки по теме:
Кажется, что часы не могут быть настолько уродливыми, но эти Casio G-Shock реально существуют
Идеальная замена Apple Watch от Amazfit классно подешевела — если и брать, то сейчас
Эти летние Casio G-SHOCK настолько необычные, что все ваши друзья захотят их потрогать

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Комментарии (2)

Esthet
+1918
Ну и ху…я
15 апреля 2026 в 00:14
Илья Багаев
Ну уж не х***я, но как просто дополнение к образу, почему бы и нет.
Но — не более)
15 апреля 2026 в 04:15
