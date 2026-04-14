Эти гениальные часы Adidas Two Ring невозможно не захотеть. Особенно если знать цену

Компания Adidas выпустила часы-кольцо в сотрудничестве с Timex. О них написали в Yanko Design.

Согласно источнику, Adidas Digital Two Ring — это электронные часы, встроенные в кольцо. Оно полностью имитирует наручный аксессуар, визуально выделены блок часов, металлический ремешок и дисплей с логотипом бренда. На дисплее нет ничего, кроме четырех цифр, это сделано намеренно для повышенной читаемости времени.Девайс сделан из нержавеющей стали шириной 20 мм и доступен в двух цветах — золотой и серебристый. Внутри кварцевый механизм, а снаружи защита 3 АТМ, то есть мыть руки можно, не снимая кольца. Благодаря встроенной в ремешок резинке часы «всеразмерные», то есть подойдут на самые разные пальцы без необходимости замеров и подбора.Часы-кольцо поступят в продажу 17 апреля и будут стоить $125, что по курсу составляет примерно 9500 рублей, что крайне демократично для бренда.