Эти iPhone и iPad не получат iOS 26 и iPadOS 26 и навсегда останутся на старой версии

Не прошло и трех месяцев с выхода первых бета-версий iOS 26 и iPadOS 26, а уже известны даты релиза этих прошивок для всех желающих. Здорово, что Apple раскатит их почти на все устройства, которые поддерживают 18-ю версию. Однако с некоторыми старыми девайсами придется попрощаться. 

Вот список iPhone, совместимых с iOS 26: 

  • iPhone 16e
  • iPhone 16 / 16 Plus
  • iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
  • iPhone 15 / 15 Plus
  • iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus
  • iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini
  • iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 12 / 12 mini
  • iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 11 / 11 Pro / iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone SE 2020 /  2022. 

Само собой, вся 17-я линейка iPhone получит iOS 26 прямо «из коробки». А вот эти модели навсегда останутся на iOS 18: 

  • iPhone Xr 
  • iPhone Xs 
  • iPhone Xs Max. 

iPad
Фото: Apple

Теперь список iPad, совместимых с iPadOS 26: 

  • iPad 8 (2020 и новее);
  • iPad Air (2019 и новее);
  • iPad Pro 11 дюймов (2018 и новее);
  • iPad Pro 12,9 дюйма (2018 и новее);
  • iPad mini (2019 и новее).

Получается, что «в пролете» оказался всего один планшет — это iPad 7-го поколения, представленный в 2019 году. Эта модель поддерживает iPadOS 18, но не обновится на iPadOS 26. И это неудивительно: iPad 7 имеет на борту всего 2 Гб ОЗУ и чип Apple A10, который дебютировал в iPhone 7. 

Вот здесь можно прочитать, как правильно обновиться на iOS 26 и iPadOS 26 в России — есть много нюансов, которые необходимо учесть. 

