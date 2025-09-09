Эти iPhone и iPad не получат iOS 26 и iPadOS 26 и навсегда останутся на старой версии

Фото: Apple
Не прошло и трех месяцев с выхода первых бета-версий iOS 26 и iPadOS 26, а уже известны даты релиза этих прошивок для всех желающих. Здорово, что Apple раскатит их почти на все устройства, которые поддерживают 18-ю версию. Однако с некоторыми старыми девайсами придется попрощаться.
- iPhone 16e
- iPhone 16 / 16 Plus
- iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus
- iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus
- iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini
- iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 11 / 11 Pro / iPhone 11 Pro Max;
- iPhone SE 2020 / 2022.
Само собой, вся 17-я линейка iPhone получит iOS 26 прямо «из коробки». А вот эти модели навсегда останутся на iOS 18:
- iPhone Xr
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max.
Фото: Apple
Теперь список iPad, совместимых с iPadOS 26:
- iPad 8 (2020 и новее);
- iPad Air (2019 и новее);
- iPad Pro 11 дюймов (2018 и новее);
- iPad Pro 12,9 дюйма (2018 и новее);
- iPad mini (2019 и новее).
Получается, что «в пролете» оказался всего один планшет — это iPad 7-го поколения, представленный в 2019 году. Эта модель поддерживает iPadOS 18, но не обновится на iPadOS 26. И это неудивительно: iPad 7 имеет на борту всего 2 Гб ОЗУ и чип Apple A10, который дебютировал в iPhone 7.
Вот здесь можно прочитать, как правильно обновиться на iOS 26 и iPadOS 26 в России — есть много нюансов, которые необходимо учесть.