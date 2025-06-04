Эти iPhone, Mac, iPad не получат крупных обновлений после WWDC 25







Уже на следующей неделе состоится одно из самых ожидаемых событий в IT-индустрии — конференция Уже на следующей неделе состоится одно из самых ожидаемых событий в IT-индустрии — конференция Apple WWDC, на которой компания представит крупные новые обновления программного обеспечения, включая iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Однако с релизом новых ОС прекратится поддержка некоторых популярных устройств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR.

iPad (7-го поколения);



MacBook Air (2020) на Intel;

MacBook Pro (2018);

Mac mini (2018);

iMac Pro (2017).

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Ожидается, что с выходом iOS 26 Apple прекратит поддержку следующих моделей iPhone:До iPadOS 26 нельзя будет обновить только один iPad:А вот с выходом macOS 26 придётся попрощаться с четырьмя моделями Mac:Эти списки могут оказаться не окончательными, но они предлагают последние инсайды относительно того, как планирует поступить Apple. Напомним, что в прошлом году компания решила продолжить поддержку всех устройств, поэтому обновление iOS 18 получили все те же устройства, что и iOS 17.Также стоит отметить, что Apple может технически поддерживать устройство, по-прежнему не добавляя в него новых функций.