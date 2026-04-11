Эти летние Casio G-SHOCK настолько необычные, что все ваши друзья захотят их потрогать

Олег

Фото: Casio

Компания Casio представила серию часов G-SHOCK для летнего сезона с фичей, на которую захочется посмотреть. О новинках рассказали в Gizmochina. 

Согласно источнику, в линейку G-Shock Summer Resort 2026 вошли четыре модели часов — GMA-P2100SR-1A, GMA-P2100SR-7A, GM-S2110SR-1A и GM-S2110SR-7A. Они выполнены в легком стиле без излишнего визуального «перегруза», но при этом сохранили отличительные черты бренда. Двое выполнены из стали с силиконовыми ремешками, а еще двое — из полупрозрачного полимера с такими же аксессуарами. 


Фото: Casio

Отличительная фишка часов — особое поляризованное стекло циферблата, изготовленное по технологии парофазного осаждения. Покрытие меняет цвет в зависимости от угла обзора; со стороны будет казаться, что на вас постоянно надеты разные часы. Полимерные модели имеют розоватое напыление, а стальные — зеленоватое. 

В остальном новые часы это классика G-SHOCK: водостойкость 200 метров, до 3 лет работы от батарейки, мировое время, секундомер и таймер, будильники и автоматический календарь. Ценник очень приятный: в Японии за пластиковые просят 19800 йен (9500 рублей по курсу), а за стальные — 30250 йен (14600 рублей по курсу). 
Источник:
Gizmochina
