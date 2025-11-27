Top.Mail.Ru

Эти машины не попадают под новый утильсбор — можно брать и не страдать!

Олег
Фото: Skoda
Фото: Skoda

Как неоднократно сообщалось ранее, с 1 декабря 2025 года в России начинает действовать новый расчет утильсбора на импортные автомобили. Среди прочего, он зависит от мощности мотора машины. Розничные цены после этого поднимутся, но есть несколько десятков моделей, на которые нововведение не распространяется. Расчет был для импорта из Китая, включая все расходы.

  • До 2,2 млн рублей: Geely Coolray, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, Volkswagen Bora, Volkswagen Lavida.
  • До 2,7 млн рублей: Skoda Kamiq, Toyota Corolla, Volkswagen Tharu, Mazda CX-30, Skoda Kamiq GT, Geely Cityray, Nissan Qashqai, Honda XR-V, Toyota Corolla Cross, Skoda Octavia.
  • До 3 млн рублей: Mazda CX-5, Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Honda Civic, Volkswagen Golf, Skoda Superb.
  • Выше 3 млн рублей: Nissan Altima, Audi A3, Volkswagen Tayron, Nissan X-Trail, BMW X1, Audi Q3 Sportback.

Все эти машины можно найти с моторами ниже 160 л.с., поэтому на них действует льготный утильсбор и ценник пока не повышен. 

1
Источник:
Quto
Комментарии

Вася Вотафаков
+6492
Вася Вотафаков
Судя по всему это всё полторашки на турбе придушенные до утиля. Ходит такой мотор не долго
2 часа назад в 10:57
#