Эти машины пришли на замену Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Встречайте

В России появился новый автобренд, который займет производственные мощности Volkswagen. Об этом пишут «Автоновости дня».
Собираться новые автомобили будут на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Именно там до 2022 года выпускали полюбившиеся россиянам седаны Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia. Есть вероятность, что качество сборки новых китайско-российских Tenet будет схоже с машинами этих именитых марок, так что их бывшим поклонникам стоит поглядывать за развитием бренда и отзывами на машины Tenet.