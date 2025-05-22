Эти машины пришли на замену Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Встречайте

Олег

Фото: Tenet


В России появился новый автобренд, который займет производственные мощности Volkswagen. Об этом пишут «Автоновости дня».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, бренд Tenet был создан в партнерстве с AGR — компания ранее уже запустила импортозамещенные седаны, кроссоверы и хэтчбэки Hyundai и Kia под брендом Solaris. Также в альянс вошла китайская компания Defetoo. Все эти юрлица объединились, чтобы выпускать машины Tenet — от компактных до полноприводных SUV-кроссоверов.

Собираться новые автомобили будут на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Именно там до 2022 года выпускали полюбившиеся россиянам седаны Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia. Есть вероятность, что качество сборки новых китайско-российских Tenet будет схоже с машинами этих именитых марок, так что их бывшим поклонникам стоит поглядывать за развитием бренда и отзывами на машины Tenet. 

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Автоновости дня
Cсылки по теме:
Стартуют официальные продажи Lixiang в России. Названы цены и доступные модели авто
Назван китайский автомобиль, за которым встают в очередь российские водители. Kia и Skoda давно забыты
Китайский Changan заменил Volkswagen Tuareg: дешевле и ничуть не хуже!

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4808
Carter_Mayers
Очередной левак сомнительного качества, который ничего не имеет общего с немцами. Как и «псевдо бренд» Solaris. Собирают из ***на и палок, накидывают цену X4 и т.д. и всё, вот тебе «свои» новые авто от новых производителей
час назад в 16:42
#
Вася Вотафаков
+6259
Вася Вотафаков
Интересно… а как чинить все это барахло, когда оно начнет сыпаться😆
час назад в 16:43
#