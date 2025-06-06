Эти модели Apple Watch получат watchOS 26

Фото: UnsplashВ преддверие WWDC 25 в сеть попал инсайд от анонимного Twitter-аккаунта. Он сообщает, какие модели часов получат грядущую watchOS 26 (или watchOS 12):
Несколько дней осталось до анонса свежих версий ОС для «яблочных» девайсов, в том числе для Apple Watch. Инженеры Apple постараются удивить фанатов, чтобы все хотели поскорее установить апдейт и попробовать его фичи.
Несколько дней осталось до анонса свежих версий ОС для «яблочных» девайсов, в том числе для Apple Watch. Инженеры Apple постараются удивить фанатов, чтобы все хотели поскорее установить апдейт и попробовать его фичи.
- Apple Watch SE (2 поколения)
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2.
Если список окажется верным, то в этом году ни одни часы не останутся за бортом. Все устройства, получившие watchOS 11, обновятся на новую watchOS 26. Это логично: Series 6 были представлены в 2020 году вместе с iPhone 12, поэтому должны получить еще как минимум один апдейт в 2025 году.
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