Эти модели Apple Watch получат watchOS 26

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Несколько дней осталось до анонса свежих версий ОС для «яблочных» девайсов, в том числе для Несколько дней осталось до анонса свежих версий ОС для «яблочных» девайсов, в том числе для Apple Watch . Инженеры Apple постараются удивить фанатов, чтобы все хотели поскорее установить апдейт и попробовать его фичи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple Watch SE (2 поколения)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2.



Если список окажется верным, то в этом году ни одни часы не останутся за бортом. Все устройства, получившие watchOS 11, обновятся на новую watchOS 26. Это логично: Series 6 были представлены в 2020 году вместе с iPhone 12, поэтому должны получить еще как минимум один апдейт в 2025 году.

В преддверие WWDC 25 в сеть попал инсайд от анонимного Twitter-аккаунта. Он сообщает, какие модели часов получат грядущую watchOS 26 (или watchOS 12):