Эти модели iPhone получат очень урезанную iOS 18

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



iPhone 15/iPhone 15 Plus;

iPhone 14/iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13/iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12/iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS/iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone SE (2/3).

В преддверии скорого анонса масштабного обновления iOS 18 в сети появилась информация о смартфонах, которые не будут поддерживать некоторые новые функции.Несколько авторитетных источников сообщают, что дорожная карта Apple по внедрению искусственного интеллекта в iOS 18 состоит из двух частей: базовые функции ИИ, которые будут обрабатываться на устройстве, и более продвинутые опции, привязанные к серверам компании и облачным вычислениям.Скорее всего, базовые ИИ-функции будут использовать собственную языковую модель Apple, а за обработку процессов будет отвечать чип A-серии.По словам журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, обработка основных функций ИИ на устройстве будет доступна на iPhone 15 Pro и новее.Ниже приведён список устройств, которые получат iOS 18, но в урезанном виде:Ожидается, что iPadOS 18 и macOS 15 получат многие функции искусственного интеллекта из iOS 18, но работать они будут только на Mac и iPad с чипами M-серии.