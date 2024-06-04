Эти модели iPhone получат очень урезанную iOS 18

В преддверии скорого анонса масштабного обновления iOS 18 в сети появилась информация о смартфонах, которые не будут поддерживать некоторые новые функции.
Несколько авторитетных источников сообщают, что дорожная карта Apple по внедрению искусственного интеллекта в iOS 18 состоит из двух частей: базовые функции ИИ, которые будут обрабатываться на устройстве, и более продвинутые опции, привязанные к серверам компании и облачным вычислениям.
Скорее всего, базовые ИИ-функции будут использовать собственную языковую модель Apple, а за обработку процессов будет отвечать чип A-серии.
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По словам журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, обработка основных функций ИИ на устройстве будет доступна на iPhone 15 Pro и новее.
Ниже приведён список устройств, которые получат iOS 18, но в урезанном виде:
- iPhone 15/iPhone 15 Plus;
- iPhone 14/iPhone 14 Plus;
- iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max;
- iPhone 13/iPhone 13 mini;
- iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max;
- iPhone 12/iPhone 12 mini;
- iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max;
- iPhone XS/iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone SE (2/3).
Ожидается, что iPadOS 18 и macOS 15 получат многие функции искусственного интеллекта из iOS 18, но работать они будут только на Mac и iPad с чипами M-серии.