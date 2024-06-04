Эти модели iPhone получат очень урезанную iOS 18

Фархад
iPhone / Karl Conrad

В преддверии скорого анонса масштабного обновления iOS 18 в сети появилась информация о смартфонах, которые не будут поддерживать некоторые новые функции.

Несколько авторитетных источников сообщают, что дорожная карта Apple по внедрению искусственного интеллекта в iOS 18 состоит из двух частей: базовые функции ИИ, которые будут обрабатываться на устройстве, и более продвинутые опции, привязанные к серверам компании и облачным вычислениям.

Скорее всего, базовые ИИ-функции будут использовать собственную языковую модель Apple, а за обработку процессов будет отвечать чип A-серии.

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По словам журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, обработка основных функций ИИ на устройстве будет доступна на iPhone 15 Pro и новее.

Ниже приведён список устройств, которые получат iOS 18, но в урезанном виде:
  • iPhone 15/iPhone 15 Plus;
  • iPhone 14/iPhone 14 Plus;
  • iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 13/iPhone 13 mini;
  • iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 12/iPhone 12 mini;
  • iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone XS/iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone SE (2/3).

Ожидается, что iPadOS 18 и macOS 15 получат многие функции искусственного интеллекта из iOS 18, но работать они будут только на Mac и iPad с чипами M-серии.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+39
Smerch777S
Такое себе 🫥
Ну я понимаю, когда через пару последних моделей ограничения вводят, ну не на последних же линейках)) прям жестко что-то….
час назад в 18:42
#
samOsebe
+565
samOsebe Smerch777S
денег выжать хотят побольше. типа, раз смогли купить прошки — раскошеливайтесь дальше.
23 минуты назад
#
Anatoly076
+199
Anatoly076
Да, жестко особенно с 14 PRo и Max. Там проц отличатся со слов же самих аппле +10% от года к году. А забрили в один ряд вплоть до XR 🤯. Хотя мне все эти ИИ 🤖 болты не нужны. Из-за них обновляться и не собираюсь.
35 минут назад
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