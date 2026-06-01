Эти популярные смартфоны Samsung Galaxy пора менять. Они не получат One UI 8.5

Похоже, свежее обновление One UI 8.5 получат далеко не все владельцы гаджетов Samsung, несмотря на то, что они уже получили One UI 8.0. Причём в пролёте оказались не только бюджетники, но и бывшие флагманы компании.По данным GizmoChina, Samsung может отказаться от выпуска One UI 8.5 для серии Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, а также ряда устройств 2022 года. В предварительный список также вошли Galaxy S21 FE, Galaxy A73, Galaxy A53, Galaxy A33 и планшеты Galaxy Tab S8. Ранее на серверах Samsung обнаруживали тестовые сборки One UI 8.5 для Galaxy S22, но позже их разработка была остановлена.Причина может быть связана с техническими особенностями новой версии оболочки. Если One UI 8.0 построена на базовом Android 16, то One UI 8.5 использует Android 16 QPR2 с обновлённым набором API, изменениями в системном коде и новыми инструментами для разработчиков. Из-за этого адаптация прошивки для старых устройств могла оказаться сложнее, чем при предыдущих обновлениях.Для владельцев этих смартфонов ситуация особенно неприятна, поскольку One UI 8.5 приносит множество новых функций и улучшений интерфейса. Впрочем, формально Samsung выполняет свои обязательства по обновлениям: например, серия Samsung Galaxy S22 уже получила обещанные четыре поколения Android и Android 16 стал для неё последним крупным обновлением системы.Пока Samsung официально не подтвердила окончательный список совместимых устройств, поэтому шанс на изменение ситуации всё ещё остаётся.