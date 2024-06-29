Эти потрясающе красивые наушники Nothing просто обязана выпустить как можно скорее

Олег

В сети появился концепт полноразмерных наушников в «прозрачном» стиле Nothing. Кажется, дизайнеры очень вдохновились дизайн-кодом бренда и выпускают подобные рендеры с завидной регулярностью.

Согласно Yanko Design, нынешний вариант «прозрачного» аксессуара создал цифровой дизайнер Нилой Лахири. Он решил представить полноразмерные наушники, которые не просто хорошо выглядят, но и дарят новые тактильные ощущения.

Фото: Niloy Lahiri
Фото: Niloy Lahiri

Фото: Niloy Lahiri
Фото: Niloy Lahiri

Наушники Head.Phone (1) могли бы быть выполнены в бело-сером и черно-сером цветах с прозрачными вставками на дужке, а также полностью прозрачными накладками. По задумке, снаружи должно быть видно драйвер, а поверх него расположится физический переключатель режимов шумоподавления. Вращая большое колесо, пользователь чувствовал бы физическую отдачу и мог бы видеть движение декоративных тумблеров.







Хотя Nothing до сих пор не выпустила ни одних накладных наушников в собственном стиле, стоит признать, что концепт Нилоя Лахири выглядит потрясающе и вполне мог бы не только порадовать фанатов бренда, но и привлечь новых. 

Фото: Niloy Lahiri
Фото: Niloy Lahiri

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Источник:
Yanko Design
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