Эти пять болячек macOS в 2024 году — позорище. Пользователи Windows насмехаются и улюлюкают в спину

После покупки старенького семилетнего Macbook Air в далеком 2017 году я почти сразу понял — Windows в моей жизни больше не появится. Красивая, быстрая и морально дружелюбная система покорила меня; а ведь это была всего-навсего бородатая Sierra.

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1. Установка приложений

2. Удаление приложений

3. Поделиться музыкой

4. Хоткеи

5. Кнопка «Закрыть»

не спит