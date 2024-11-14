Эти пять болячек macOS в 2024 году — позорище. Пользователи Windows насмехаются и улюлюкают в спину

После покупки старенького семилетнего Macbook Air в далеком 2017 году я почти сразу понял — Windows в моей жизни больше не появится. Красивая, быстрая и морально дружелюбная система покорила меня; а ведь это была всего-навсего бородатая Sierra.
1. Установка приложений
Эта процедура сразу поразила меня своей оглушающей простотой: скачал образ DMG, щелкнул по нему дважды и перетянул иконку приложения в папку «Программы». Любопытно: впоследствии я неоднократно обучал пользованию макбуком других людей, и описанная выше процедура оказывалась для них слишком сложной в своей простоте: они не понимали, что нужно делать.
Но дело даже не в этом. Apple по непонятным причинам расплодила в macOS кучу способов установки приложений, из-за чего невозможно сформировать единый интуитивный алгоритм этого процесса. Одни программы устанавливаются перетягиванием в папку, другие работают даже без перетягивания — они скачиваются в ZIP, автоматом разархивируются и запускаются прямо из «Загрузок». Например, coconutBattery.
Еще есть приложения, установка которых напоминает Windows: нужно пройти ряд экранов, выбрать определенные параметры установки и нажать «Завершить». Например, AdGuard. Другие утилиты отказываются устанавливаться с первого раза: сначала нужно пройти в «Настройки» → «Безопасность», подтвердить запуск инсталлера и лишь потом продолжить установку.
Под занавес вспомним, что существует еще App Store, где установка приложений совершается нажатием на кнопку в магазине. Как прикажете всё это объяснить начинающему маководу?
2. Удаление приложений
Да, здесь у Apple тоже зоопарк. Единого способа удаления не существует: всё зависит от способа установки.
Самый простой способ — пройти в папку «Программы» и удалить файл приложения. Он может сразу улететь в корзину, а может предварительно спросить пароль. Ладно, это не так сложно.
Есть другой способ. Открываем Launchpad, удерживаем alt и щелкаем крестик на иконке приложения. Таким образом можно удалить программы, установленные из App Store. На всех остальных крестик просто не появится.
Существует софт, не удаляющийся ни одним из перечисленных выше способов. Здесь всё будет зависеть от конкретного приложения: где-то можно воспользоваться сторонней утилитой вроде AppCleaner, а где-то придется скачать специальный деинсталлер от разработчика удаляемой программы.
А ведь есть еще веб-приложения. И удалить их порой бывает сложнее всего: в Launchpad на них не появляется крестик, в общей папке «Программы» их тоже нет. Без стороннего софта не обойтись.
Логика здесь даже не ночевала, удаление программ в macOS это настоящий квест и проверка на эрудицию.
3. Поделиться музыкой
Одним из нововведений iOS 13 в далеком уже 2019 году стала опция «Поделиться аудио»: пользователь iPhone мог «расшарить» звуковую дорожку со своего iPhone или iPad, чтобы она воспроизводилась сразу на двух парах AirPods. Круто, удобно, современно, профессионально… Apple, не подскажешь, как расшарить звук с macOS?
А никак. Спустя пять лет эта фича так и не добралась до Mac. Сменились поколения устройств, появились Macbook с монобровью, новым дизайном и чипами Apple Silicon, но для вывода звука на две пары беспроводных наушников я до сих пор пользуюсь здоровенными и уродливыми костылями в приложении «Аудио MIDI».
И это при том, что кино чаще всего смотрят как раз на Macbook, потому что у него тупо больше экран! Я совершенно не понимаю, почему компьютеры так жестко обделили. Наверное, чип недостаточно мощный; вот выйдет М5 и заживем!
4. Хоткеи
Многие маководы пользуются горячими клавишами — сочетанием 2-3-4 кнопок на клавиатуре для ускорения работы. Я тоже пользуюсь и очень доволен… в основном. Есть несколько нюансов, которые максимально подрывают все стулья и диваны в нашем доме.
Я называю это «блуждающие хоткеи». Некоторые сочетания вроде cmd+С / cmd+V / cmd+R работают всегда, везде и одинаково. Но блуждающие хоткеи не живут в клетках: например, вставка с соблюдением стиля в одних приложениях срабатывает на cmd+shift+V, в других — cmd+alt+shift+V, а в третьих не работают вовсе. Будь добр, выбирай нужную строку в верхнем меню, не обломаешься. То же касается cmd+Q (закрытия приложения): в некоторых приложениях оно работает по нажатию, в других (например, Chrome и Edge) нужно нажать и подержать. Что за бред?!
Вы скажете: «это сторонние разработчики портят экспириенс, при чем тут эпол». Во-первых, я воспринимаю macOS как целостную систему со всем установленным на ней софтом, и Apple это прекрасно понимает — обратите внимание на стилистическое единство стороннего софта в iOS. Но окей, допустим, что виноваты девелоперы-диверсанты. А вот и нет! Попробуйте свернуть в док-панель окна разных нативных приложений сочетанием cmd+W. Вы очень удивитесь.
5. Кнопка «Закрыть»
Она вызывала у меня вопросы с самого начала пользования Mac. Речь идет о «светофоре» управления окном в левом верхнем углу, а именно о красной кнопке закрытия. Фактически она в разных приложениях ведет себя непредсказуемо по-разному, и найти логику в её предназначении невозможно.
К примеру, если я нажму кнопку «Закрыть» в «Настройках», «Погоде», «Калькуляторе», «Диктофоне», «Локаторе», App Store, то приложение полностью закроется. А то же самое действие в Safari, «Заметках», QuickTime и «Музыке» свернет приложение, но оно останется запущенным в фоновом режиме (точка под иконкой в док-панели).
Особняком здесь стоит Finder, который, как боевая лошадь, вообще никогда
Получается, что кнопка «Закрыть» иногда закрывает приложение полностью, а иногда закрывает окно, но оставляет приложение запущенным. Это странно, тупо и нелогично.
Разумеется, все эти (и другие факторы) раздражения не становятся причиной сменить свой идеальный Macbook Air 15 на бездушную пластиковую раскладушку с Windows. Огорчает другое: почему бы не исправить всё это за несколько десятилетий существования macOS в природе, имея триллионы долларов капитализации и десятки лучших в своем деле программистов и дизайнеров? Вопрос риторический.