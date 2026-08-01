Эти российские приложения должны быть установлены с 1 января 2027 года на все смартфоны в РФ

Правительство РФ утвердило список отечественного софта, который вендоры будут обязаны предустанавливать на электронику. Об этом пищет ТАСС.Согласно источнику, требование коснется продаваемых в стране смартфонов, компьютеров и умных телевизоров в 2027 году. Исходя из опубликованного на госпортале распоряжения, поисковиком по умолчанию снова выбран «Яндекс»; также в список попали «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», 2ГИС, Почта Mail.ru, мессенджер «Макс», «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак» — всего 40 приложений. Большинство из них перешли из перечня, действующего в 2026 году.Ситуация с iPhone и прочей техникой Apple остаётся неясной. Формально компания должна соблюдать закон о предустановке, но по факту iOS лишь предлагает установить росссийское ПО при первой настройке, а поисковиком по умолчанию всё так же является Google. После недавнего массового удаления из App Store приложений VK Group этот перечень оказался до неудобного коротким.