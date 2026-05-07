Эти смартфоны Samsung Galaxy больше никогда не получат обновлений

Компания Samsung исключила три недорогих модели Galaxy из списка на получение дальнейших апдейтов Android и One UI. Об этом пишет SammyFans.

Galaxy A13

Galaxy A23 (версия без 5G)

Galaxy M33 5G.

Согласно источнику, свои последние обновления эти устройства уже получили — причем это были патчи безопасности, которые не добавляют новых функций или изменений в дизайне. Вот список моделей «на вылет»:Поскольку из программы по ежемесячному обновлению эти смартфоны давно исключены, из ежеквартальной удаляются в мае 2026, а от полугодичных апдейтов Samsung отказалась в принципе, то эти три смартфона навсегда останутся на той версии прошивки, которая сейчас у них установлена. Стоит отметить, что майское обновление исправляет 29 уязвимостей CVE в Android и 10 уязвимостей SVE в One UI, так что данные владельцы «вылетевших» устройств точно не будут в безопасности.