Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Эти смартфоны Samsung Galaxy больше никогда не получат обновлений

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Samsung исключила три недорогих модели Galaxy из списка на получение дальнейших апдейтов Android и One UI. Об этом пишет SammyFans. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, свои последние обновления эти устройства уже получили — причем это были патчи безопасности, которые не добавляют новых функций или изменений в дизайне. Вот список моделей «на вылет»: 

  • Galaxy A13
  • Galaxy A23 (версия без 5G) 
  • Galaxy M33 5G. 

Поскольку из программы по ежемесячному обновлению эти смартфоны давно исключены, из ежеквартальной удаляются в мае 2026, а от полугодичных апдейтов Samsung отказалась в принципе, то эти три смартфона навсегда останутся на той версии прошивки, которая сейчас у них установлена. Стоит отметить, что майское обновление исправляет 29 уязвимостей CVE в Android и 10 уязвимостей SVE в One UI, так что данные владельцы «вылетевших» устройств точно не будут в безопасности. 
0
Источник:
SammyFans
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В часах Galaxy Watch обнаружена неожиданная, но крайне полезная функция
Все Samsung Galaxy умеют оживлять экран блокировки. Как встроить погоду прямо в обои
Смартфоны Samsung Galaxy начали получать One UI 8.5 — список моделей

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также