Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 8.5

Компания Samsung очень скоро начнет распространять стабильную версию One UI 8.5 — прошивки, которую тестируют уже необычно долго. Апдейт базируется на Android 16 и приносит следующие заметные нововведения:
- «Ассистент по фотографии» теперь хранит всю историю правок, а также может редактировать фото через пользовательские текстовые запросы на естественном языке.
- Быстрые настройки кастомизируются еще больше — элементы можно перетаскивать, удалять или менять размер.
- Новый эффект домашнего экрана «Погода» — отображает красивую анимацию с текущими погодными условиями вроде снегопада или солнечных лучей.
- Запись экрана теперь можно делать частично, в выделенной зоне.
- При отправке фото через QuickShare ОС предлагает в качестве получателей контакты всех, кто присутствует на снимке.
А вот список смартфонов, владельцы которых могут готовиться получать One UI 8.5:
Galaxy S:
- Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE;
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
- Galaxy S21 FE.
Galaxy Z:
- Galaxy Z Trifold;
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;
- Galaxy Z Fold Special Edition;
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4.
Galaxy A:
- Galaxy A73;
- Galaxy A56, A55, A54, A53;
- Galaxy A36, A35, A34, A33;
- Galaxy A26, A25, A24;
- Galaxy A17, A17 5G;
- Galaxy A16, A16 5G;
- Galaxy A15, A15 5G;
- Galaxy A07, A07 5G;
- Galaxy A06, A06 5G.
Galaxy M:
- Galaxy M56, M55, M55s;
- Galaxy M54, M53;
- Galaxy M36, M35, M34, M33;
- Galaxy M17, M16, M15;
- Galaxy M07, M06.
Galaxy F:
- Galaxy F56, F55, F54;
- Galaxy F36, F34;
- Galaxy F17, F16, F15;
- Galaxy F06.
Galaxy XCover:
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro;
- Galaxy XCover 6 Pro.
Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra;
- Galaxy Tab A11;
- Galaxy Tab A9, A9+;
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.
Список основан на политике обновлений Samsung, он не подтверждался компанией официально.