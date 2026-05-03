Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 8.5

Олег


Компания Samsung очень скоро начнет распространять стабильную версию One UI 8.5 — прошивки, которую тестируют уже необычно долго. Апдейт базируется на Android 16 и приносит следующие заметные нововведения: 

  • «Ассистент по фотографии» теперь хранит всю историю правок, а также может редактировать фото через пользовательские текстовые запросы на естественном языке. 
  • Быстрые настройки кастомизируются еще больше — элементы можно перетаскивать, удалять или менять размер. 
  • Новый эффект домашнего экрана «Погода» — отображает красивую анимацию с текущими погодными условиями вроде снегопада или солнечных лучей.
  • Запись экрана теперь можно делать частично, в выделенной зоне. 
  • При отправке фото через QuickShare ОС предлагает в качестве получателей контакты всех, кто присутствует на снимке. 


А вот список смартфонов, владельцы которых могут готовиться получать One UI 8.5: 

Galaxy S:
  • Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE;
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
  • Galaxy S21 FE.


Galaxy Z:
  • Galaxy Z Trifold;
  • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;
  • Galaxy Z Fold Special Edition;
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;
  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4.


Galaxy A:
  • Galaxy A73;
  • Galaxy A56, A55, A54, A53;
  • Galaxy A36, A35, A34, A33;
  • Galaxy A26, A25, A24;
  • Galaxy A17, A17 5G;
  • Galaxy A16, A16 5G;
  • Galaxy A15, A15 5G;
  • Galaxy A07, A07 5G;
  • Galaxy A06, A06 5G.


Galaxy M:
  • Galaxy M56, M55, M55s;
  • Galaxy M54, M53;
  • Galaxy M36, M35, M34, M33;
  • Galaxy M17, M16, M15;
  • Galaxy M07, M06.


Galaxy F:
  • Galaxy F56, F55, F54;
  • Galaxy F36, F34;
  • Galaxy F17, F16, F15;
  • Galaxy F06. 

Galaxy XCover:
  • Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro;
  • Galaxy XCover 6 Pro.


Galaxy Tab:
  • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;
  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+;
  • Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra;
  • Galaxy Tab A11;
  • Galaxy Tab A9, A9+;
  • Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Список основан на политике обновлений Samsung, он не подтверждался компанией официально. 
Источник:
Rozetked
