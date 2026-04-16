Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 9 и Android 17

В сети опубликовали список устройств Samsung Galaxy которые могут рассчитывать на обновление One UI 9. Подробности у Digital Trends.
One UI 9 — это следующее крупное обновление фирменной оболочки Samsung, которое будет основано на Android 17. Судя по политике обновлений для актуальных моделей Galaxy, получить его должны следующие девайсы:
Серия Galaxy S
- Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra
- Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge, S25 FE и S25 Ultra
- Galaxy S24, S24 Plus, S24 FE и S24 Ultra
- Galaxy S23, S23 Plus, S23 FE и S23 Ultra
Серия Galaxy Z (складные)
- Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6 и Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Flip 6 и Z Flip 5
Серия Galaxy А
- Galaxy A57, A56, A55 и A54
- Galaxy A37, A36, A35 и A34
- Galaxy A26, A25 и A24
- Galaxy A17 и A16 (версии LTE и 5G)
- Galaxy A15 (LTE и 5G)
- Galaxy A07 (LTE и 5G)
Серия Galaxy M
- Galaxy M56, M55s, M55 и M54
- Galaxy M34, M16, M15 и M06
Galaxy Tab (планшеты)
- Galaxy Tab S11 Ultra и Tab S11 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra и S10 FE/FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra и S9 FE/FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab Active 5 и Active 5 Pro.
Поскольку One UI 8.5 принесла значительные изменения в дизайне ОС, следующая One UI 9 будет сосредоточена на внутренних изменениях и доработках, которые сделают работу смартфона более удобной, приятной и быстрой. Выйти она должна в конце текущего 2026 года.