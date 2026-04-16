Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 9 и Android 17

Олег


В сети опубликовали список устройств Samsung Galaxy которые могут рассчитывать на обновление One UI 9. Подробности у Digital Trends. 

One UI 9 — это следующее крупное обновление фирменной оболочки Samsung, которое будет основано на Android 17. Судя по политике обновлений для актуальных моделей Galaxy, получить его должны следующие девайсы: 

Серия Galaxy S
  • Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge, S25 FE и S25 Ultra
  • Galaxy S24, S24 Plus, S24 FE и S24 Ultra
  • Galaxy S23, S23 Plus, S23 FE и S23 Ultra

Серия Galaxy Z (складные)
  • Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6 и Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Flip 6 и Z Flip 5

Серия Galaxy А
  • Galaxy A57, A56, A55 и A54
  • Galaxy A37, A36, A35 и A34
  • Galaxy A26, A25 и A24
  • Galaxy A17 и A16 (версии LTE и 5G)
  • Galaxy A15 (LTE и 5G)
  • Galaxy A07 (LTE и 5G)

Серия Galaxy M
  • Galaxy M56, M55s, M55 и M54
  • Galaxy M34, M16, M15 и M06

Galaxy Tab (планшеты)
  • Galaxy Tab S11 Ultra и Tab S11 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra и S10 FE/FE+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra и S9 FE/FE+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab Active 5 и Active 5 Pro. 

Поскольку One UI 8.5 принесла значительные изменения в дизайне ОС, следующая One UI 9 будет сосредоточена на внутренних изменениях и доработках, которые сделают работу смартфона более удобной, приятной и быстрой. Выйти она должна в конце текущего 2026 года. 
Источник:
Digital Trends
